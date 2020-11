Silvana Labat: “Visibilizamos los números de la violencia para que nos involucremos todos, hay que prevenir para llegar antes de que ocurran los femicidios en Misiones”

La titular del IPEC muestra su fuerte compromiso con el observatorio de violencia en la provincia y participa activamente de capacitaciones en el ámbito público y privado. “Con los números podemos direccionar nuestras políticas porque el problema de la violencia en Misiones es alarmante”. Reveló qué grupo etario es el más violentado y se refirió a la lucha por combatir la brecha salarial: “Un hombre en Misiones gana 54% más que una mujer por hacer el mismo trabajo”.

La contadora Silvana Labat es la máxima autoridad del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Misiones (IPEC) y desde hace un tiempo, tomó la decisión de modificar la impronta de un organismo vinculado a la frialdad de los números duros. Como parte de un proceso de articulación con otros organismos del Estado, participa activamente del Observatorio de Violencia y exhibe datos “alarmantes” sobre femicidio y violencia de todo tipo en la tierra colorada.

“Misiones atraviesa muchos problemas con la violencia. Los números marcan que encabezamos las estadísticas de femicidios en todo el país. Somos una población muy chica, un millón 250 mil habitantes y estamos segundos en femicidios”. Las reveladoras palabras de Labat, se escucharon este martes en el marco de la firma de un convenio de formación y capacitación entre el Ministerio de Trabajo de la provincia y el Sanatorio médico IOT, para que el personal de la clínica médica, reciba las directrices para elaborar un protocolo de actuación ante casos de violencia laboral o de género.

“Nos tiene que llamar a todos a la reflexión y a pensar tanto desde el Gobierno como de la sociedad en general, de que todos somos parte del problema, todos estamos envueltos en esto y todo tenemos que ayudar para erradicar la violencia familiar, de género y todo tipo de violencia”, reflexionó Labat, ante la atenta mirada de la ministra Silvana Giménez, la licenciada Verónica Vymazal, como autoridad del IOT y demás funcionarios que participaron del acto, desarrollado en el SUM del ministerio de Trabajo.

Denunciar, involucrarse

Para Labat, “la violencia no es natural, no es normal y no está bien. Hay que denunciar si uno conoce algún caso, sin necesidad de darse a conocer, debe llamar al 137, al 102 o acudiendo a cualquier comisaría, no sólo a la Policía de la Mujer”.

“Si no lo hacemos y conocemos un caso de violencia, somos cómplices. Y necesitamos comprometernos todos”.

Junto al pedido de compromiso de toda la sociedad, la titular del IPEC aportó números aterradores en Misiones. “La población que más sufre violencia es la más joven, de 21 a 30 años y de 11 a 20 años con porcentajes muy altos. Somos la provincia con edad promedio más joven de la Argentina, lo cual también nos debe hacer pensar qué pasa”.

“Somos hijos e hijas del patriarcado y tenemos que romper esas estructuras porque el problema es cultural y la única manera de bajar estos números, es trabajando en la prevención, visibilizando el problema mediante el Observatorio de Violencia con las estadísticas duras y tristes”, agregó.

La contadora machacó con más números estremecedores, vinculados a la violencia en Misiones. “Tenemos un 12% de niñas de 0 a 10 años víctimas de violencia y eso nos habla de un grave problema. Ya tenemos datos, ya no caminamos a oscuras para saber hacia dónde dirigir la política”

La cuarentena y la brecha salarial

En declaraciones a Misiones Online, Labat reconoció que el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, “fue la gota que rebalsó el vaso, porque los casos de violencia ya venían en subida. Además, creemos que mucha gente no denuncia porque tiene miedo a que no pase nada”.

La situación de encierro preocupó a las autoridades, “sobre todo cuando comenzamos a analizar los datos y vemos quiénes son los agresores, en más del 50% es la pareja actual o la ex pareja de la víctima. Y en un tercer lugar, tenemos a los propios padres de las víctimas”.

Explicó la funcionaria que con los números “ahora ya sabemos cómo direccionar las políticas y la prevención es la clave. Trabajamos llevando la Ley Micaela a los distintos organismos del Estado, a las municipalidades y ahora el primer privado es el sanatorio IOT”.

Adelantó que, en breve, “vamos a capacitar mediante talleres a todo el personal de salud pública, de los Caps, del ministerio de salud, de los hospitales para que tengan perspectiva de género, porque muchas veces llega una persona violentada a atenderse y pasan desapercibidas. Nadie le pregunta nada y la tratan como una paciente más y no es así. El mecanismo de asistencia tiene que activarse en ese momento”.

“La situación económica agrava todas las situaciones. Durante muchos años fue un tema tabú, del que no se hablaba, como que no existía”, recordó Labat.

El rol de las mujeres para llevar adelante el Observatorio de Violencia y la búsqueda por anticiparse al problema, también fue abordado por Labat.“De a poco las mujeres vamos ganando terreno y no se trata de una competencia contra el hombre, sino de que nos vean como iguales, porque somos pares. Que no nos discriminen por ser mujeres”

“Hay un dato con respecto a brecha salarial entre hombres y mujeres. En Misiones a favor de los varones la brecha es del 54%. Los hombres ganan 54% más que las mujeres y por el mismo trabajo. Y muchas veces por el sólo hecho de ser mujeres nos pasa esto”

Por último, anunció que “estamos trabajando muy fuerte con la Policía para la transferencia de los datos de las denuncias, Hemos diseñado una multiplataforma para que cualquier caso de violencia que ingrese, quede asentado en el sistema de manera online, para que todos los organismos tengan acceso y puedan actuar de inmediato. Necesitamos prevenir el femicidio y para eso la información debe llegar rápido para no llegar tarde a los casos”.

D.G.-EP