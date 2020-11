Despertó y encontró un ciervo adentro de su casa

El hecho ocurrió en la provincia de Santa Fe. El ciervo, similar al reconocido personaje de Disney, fue rescatado y llevado a una granja donde esperará ser reubicado.

Para sorpresa de una mujer y toda su familia, un ciervo apareció en una casa del barrio Candioti Norte, en la provincia de Santa Fe. El ejemplar similar a Bambi, el reconocido personaje de Disney, se encontraba asustado y debió ser rescatado por la Policía.

“El sábado me visitó como a las 7 más o menos. Yo no me asusté y enseguida vi que no era un perro…tampoco era agresivo porque el animal si hubiese sido agresivo me atacaba a mí, pero el saltó por arriba mío y se cae”, relató María Sandoval, la dueña de la vivienda, en diálogo con Telefe Noticias.

A su vez, la mujer agregó: “Al levantarse me da una patada ahí en pierna. Se levantó asustado y se mete en el dormitorio. Estaba asustado”. Sandoval también aseguró que la habitación estaba “llena de sangre” producto de las lesiones que presentaba el animal generadas por su miedo y debió intervenir la Policía para rescatarlo junto al Central Operativa Brigada de Emergencias Municipal (COBEM).

El ciervo fue trasladado a la Granja La Esmeralda para recuperarse y esperar su reubicación. Nicolás Zárate, inspector de este establecimiento, expresó: “Por suerte el animal está un 90% en buen estado, digo un 90 porque tiene una lastimadura leve en una de las patitas que bueno, se puede reconstruir gracias al trabajo del plantel veterinario. Él ahora está en la instancia de la cuarentena sanitaria para evaluar la salud en profundidad”.

Por otra parte, el funcionario aseguró que podría haber estado en cautiverio en algún domicilio, “algún particular que vio oportuno el hecho de traerse un ejemplar desde muy chiquito hasta te diría lactante”.

Fuente: Radio Mitre

CM-CP