El Vicegobernador de Misiones acompañó operativo del P.A.S. Interior en Capioví

El Vicegobernador Dr. Carlos Arce acompañó hoy una nueva jornada de operativo del Programa Asistencia Solidaria Interior, donde fue recibido por el Intendente Alejandro Arnhold y la directora de la Escuela Especial N° 36, Claudia Araujo, y junto al presidente del IPS Dr. Lisandro Benmaor y el Coordinador del P.A.S. INTERIOR Enrique “Quique” Parra recorrieron los servicios que se prestaron en esta oportunidad.

Arce destacó el gran trabajo del Coordinador del P.A.S. Interior y del Intendente en el relevamiento y en la difusión para que puedan llegar a todos los vecinos para que concurran al Operativo. Tras ver la concurrencia se buscó dar respuesta a todos los vecinos en la atención y con los servicios. Remarcó que “tratamos de que el Programa no sea un sello, porque hay Municipios con distintas necesidades, por eso a través de un relevamiento previo podemos atender lo que necesita la gente, no sólo lo que ofrece el Gobierno. Hay una contención de cercanía, de afecto y también de servicio, de solucionar los problemas, puedo asegurar que de acá muchos problemas se van solucionados, no sólo atendidos”.

También agradeció la invitación del intendente y mencionó que: “esta localidad hizo historia hace un par de semanas con la inauguración del aflatado sobre empedrado y el hospital de NIVEL I, que funciona con total normalidad y que tuvo nada más y nada menos que al presidente de la Nación junto con el gobernador de la provincia”.

“Misiones es una provincia que de acuerdo a las distancias que, si bien son cortas, a veces hay lugares que necesitan un servicio y otras localidades necesitan otros, por eso quiero destacar nuevamente el relevamiento previo que se hace en cada municipio”.

“En el contexto de pandemia le damos prioridad a los municipios chicos y lugares que no habíamos estado antes con el P.A.S. interior. Por la pandemia llevamos los distintos servicios y creo que es el camino correcto. Charle con el coordinador del P.A.S. interior y el gobernador para continuar con los operativos aún en vacaciones”. Resaltó.

En esta oportunidad se brindó servicios de oftalmología y óptica, prótesis dental, veterinaria, asesoramiento jurídico y psicológico, médico clínico, pediatra, ginecólogo, nutricionista, enfermería y el programa de ahora gas.

El operativo se llevó a cabo con todas las medidas de prevención, donde también se realizó entregas del programa plan mamá e Iplyc social, stands informativos sobre Vicegobernación, Sipted y Ministerio de Acción cooperativa.

El Gobierno de la Provincia de Misiones asiste en los distintos municipios a través del Programa Asistencia Solidaria dependiente de Vicegobernación.

LD-CP