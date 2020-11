Cómo será el protocolo de regreso a las aulas para docentes y alumnos

Gaspar Argüello, responsable del Programa de Salud Laboral Docente del Consejo General de Educación, en diálogo con FM Radio República, explicó cómo será el protocolo de retorno a las clases presenciales tanto para los docentes como para los estudiantes.

Gaspar Argüello – Radio República

En primer lugar afirmó que aquellos establecimientos que no reúnan las condiciones necesarias para cumplir las medidas sanitarias, no retomarán las actividades presenciales. Los directivos de dichos establecimientos deberán informar a sus superiores acerca de esta situación y especificar las razones por las que no se encuentran en condiciones de volver a la presencialidad.

Algunos edificios no cuentan con abastecimiento de agua ni con personal de mantenimiento, lo que sería suficiente según los protocolos para continuar con la modalidad virtual en lo que resta del año.

En lo que respecta a los estudiantes, el regreso a las aulas será voluntario y deberán concurrir con una declaración jurada de sus tutores, en la que afirmen estar de acuerdo con la asistencia del alumno y el cumplimiento de los protocolos; los padres/tutores no podrán ingresar a los establecimientos a menos que la institución lo solicite por alguna emergencia. Además, los alumnos tendrán que asistir solamente con los elementos sanitarios requeridos y evitar en lo posible cualquier utensilio no esencial.

En relación a los docentes, señaló que aquellos que se encuentren dentro del grupo de riesgo, es decir, mayores de 60 años y pacientes que sufran diabetes o hipertensión entre otras patologías, no volverán a las aulas. Estos agentes deberán comunicarse por correo con el Programa que ante esta situación labrará un informe para ser presentado al directivo correspondiente.

Asimismo, indicó que en el caso de los llamados “profesores taxi”, que son los que deben trasladarse de una localidad a otra, lo ideal es que esta situación se informe y el directivo no cite a esos docentes a la presencialidad, teniendo que cuenta que los interurbanos aun no retomaron sus actividades con normalidad.

