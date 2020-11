Con protocolo listo para las piletas, en Eldorado habilitarán la temporada de verano el fin de semana próximo

Candelaria Nolde, directora del área de Turismo en la localidad de Eldorado, habló con Misiones Online sobre los protocolos de funcionamiento de las piletas, de cara a la llegada de la temporada veraniega. Según manifestó, en el municipio ya habían empezado a trabajar en la cuestión desde antes de recibir las indicaciones desde el Gobierno nacional.

En la Capital del Trabajo tienen previsto darle luz verde al funcionamiento de las piletas el fin de semana que viene, luego del estudio de los protocolos enviados desde el Gobierno nacional y los que habían elaborado por parte del municipio. Candelaria Nolde, directora de Turismo de Eldorado, sostuvo que no es el mismo lineamiento para los balnearios.



“Nos basamos en varios protocolos, anteayer mandaron los de Nación pero ya teníamos uno armado y veníamos trabajando con eso. Por suerte no nos faltaba ningún punto de los que planteaba el protocolo general, pero los chequeamos para tener en cuenta todo. Lo que más se destaca es la capacidad de personas que van a poder ingresar”, explicó.

La funcionaria precisó que en la ciudad hay unas diez piletas y en cada una de ellas va a variar la cantidad de personas autorizadas a entrar ya que es algo que depende del espacio disponible. En ese sentido, acotó que como se tratan de espacios al aire libre no cree que signifique demasiados inconvenientes.

Los balnearios de Posadas no estarán habilitados hasta tener el protocolo sanitario desde Nación https://t.co/puIQ1Mtq23 pic.twitter.com/Gt3OA3sJvH — misionesonline.net (@misionesonline) November 4, 2020

“Establecimos que debe haber una persona cada cuatro metros cuadrados, la mayoría de los lugares son grandes y abiertos. Todavía no hicimos los cálculos porque lo iban a hacer los propietarios dependiendo del espacio. El uso del barbijo será obligatorio hasta el momento de acomodarse”, indicó.

En el ingreso a los predios, por otro lado, además de tomarle la temperatura y colocarles alcohol a la gente también les solicitarán sus datos personales: “Nombre, apellido, procedencia y número de contacto para hacerles un seguimiento en el caso de que haya algún contagiado”.

Estiman que las entradas a las piletas en Eldorado cuesten por sobre los $200

“Según lo que charlamos con los dueños de las piletas, la calidad del servicio aumenta debido a que al haber menos cantidad de personas será más tranquilo y personalizado. De ahí también la iniciativa de que haya la mayor cantidad de piletas habilitadas así la gente tiene más opciones”, manifestó Nolde.

Afirmó que, a causa de la crisis económica y el panorama actual que se vive, estiman un incremento en el valor de las entradas a estos espacios. Hasta el año pasado, mencionó, las mismas rondaban entre los 150 y 200 pesos, por lo que en esta temporada prevén un aumento: “Abrir una pileta requiere de mucha inversión y mantenimiento”.

Respecto a la respuesta de la gente, la directora de Turismo de Eldorado señaló que, a causa de las restricciones aún vigentes por la pandemia, una suba de precios no va a impedir que las personas no vayan a las piletas: “Este verano no va a haber opciones para viajar afuera y la gente está desesperada por salir”.

