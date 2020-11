En un video, habló el vecino que golpeó al “Gringo” Barreto: “Encontró quien le pare el carro”

El conocido cantante de Misiones Sergio “El Gringo” Barreto resultó gravemente herido tras una discusión con un vecino. Luego de la pelea, ambas partes salieron a dar sus versiones del hecho. Ahora, habló por primera vez el joven que golpeó al músico. Dijo que tan solo se defendió y apuntó hacia la prepotencia del artista que “se cree estrella” que “encontró quien le pare el carro”.

En un video publicado por el programa radial de la localidad Coherencias Informativas explicó que sucedió durante la noche del viernes en la localidad de Apóstoles. “Todo empezó por un malentendido pero este señor es un maleducado que insultó a mi mamá, me agredió físicamente y amenazó de muerte”, relató.

“Empezó por una discusión con las personas que tenían los autos en la calle, pero jamás se tapó la entrada de su garaje. Yo no me encontraba en mi domicilio, pero me llaman diciendo que el gringo estaba insultando a mi mamá que tiene 70 años. Por eso me acerco y me encuentro con él para hablar bien y saber cuál fue el problema, pero me empieza a insultar verbalmente y empezamos a discutir”, relató Alejandro S. en diálogo con este medio.

La versión que El Gringo dio a la prensa fue muy distinta. Al parecer cuando ingresaba a su domicilio tres personas lo abordaron y comenzaron a propinar golpes de puños patadas en diferentes partes de su cuerpo, principalmente en la cabeza.

“Todo es mentira, todo lo que se ha dicho. Él empezó a agredirme cuando me pegó una piña y yo lo único que hice fue defenderme. Después de eso se cae al piso, pero los ayudamos y juntamos sus cosas. Nunca hubo un robo, es toda una mentira, es un personaje que quiere ser famoso y siempre está mintiendo y maltratando a la gente”, expresó Alejandro.

Sergio “El Gringo” Barreto presentó una denuncia por lesiones y amenazas de muerte, insistiendo que al regresar a su domicilio y cuando se disponía a guardar su vehículo en el garaje notó que la entrada estaba obstaculizada por un camión y vehículos de su vecino, por lo que solicitó que movieran los mismos. Luego de esto, afirmó que fue agredido con golpes de puño y patadas

Alejandro S. también presentó una denuncia en la comisaría local por agresión verbal, física y amenaza de muerte. “Hoy o mañana te voy a pegar un tiro”, fueron las palabras textuales de el Gringo, según dijo.

Video: Coherencias informativas Apóstoles Fm band news 89.7

DL-CP