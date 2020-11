Eldorado: el Comité de Crisis trató temas sobre la nueva extensión de horarios a bares, el control del transporte interurbano y la habilitación de piletas

Luego de una semana con controles ajustados, con el objetivo de controlar la posible aparición de más casos positivos en la ciudad, anoche se analizaron nuevas medidas para las actividades que se desarrollan en la ciudad.

Este domingo se llevó adelante una nueva reunión virtual entre los integrantes del Comité de Crisis de la ciudad de Eldorado. En primer lugar se informó que desde el Ejecutivo, a través de la Dirección de Tránsito, se están tomando las medidas necesarias para el ingreso del transporte interurbano, teniendo en cuenta que la empresa de colectivos Kruse ya cuenta con la autorización de la Dirección de Transporte de la Provincia para ingresar a la ciudad, como parte del trayecto entre las localidades de Montecarlo, Piray y Eldorado, y viceversa.

Además, luego de la reunión mantenida por el intendente Fabio Martínez y el secretario de Gobierno Matías Sotelo, con representantes de bares y restaurantes, el intendente informó al comité sobre los pormenores de la misma, en la que entendiendo la situación de estos comerciantes se autorizó el trabajo de estos locales hasta las 2 am durante el pasado fin de semana; y contando con el compromiso de todos de respetar y hacer cumplir las medidas, se coincidió en la posibilidad de, luego de una nueva reunión pautada para los próximos días, extender nuevamente el horario para este fin de semana.

Finalmente, respecto a la habilitación de piletas, el Comité De Crisis acordó que se intensifiquen las visitas de Salud Publica, en conjunto con la Municipalidad de Eldorado, a estos predios para garantizar el cumplimiento de todas las medidas sanitarios y así poder retomar esta actividad lo antes posible.

Cabe recordar que todas estas concesiones se realizan siempre contando con la colaboración y la responsabilidad de los vecinos, para que tengan presentes las medidas de seguridad sanitaria a la hora de llevar adelante cada actividad, lavándose las manos frecuentemente, usando alcohol en gel para desinfectarse, utilizando barbijos o tapabocas y siempre manteniendo la distancia social.

«Nuestro objetivo no es tener que ejercer mayores controles, sino que la comunidad entienda que el trabajo para salir adelante debe ser en conjunto, teniendo presente que la responsabilidad es de cada uno, porque si no hacemos bien las cosas no solo nos perjudicados nosotros, sino que podemos perjudicar a toda la comunidad» manifestó el jefe comunal.

