El BOP 24 de Eldorado planteó que no están en condiciones de retomar las clases presenciales

Desde hoy los docentes y directivos debían presentarse para determinar si los alumnos pueden volver a las clases presenciales. Autoridades de algunas escuelas ya confirmaron que no están preparados para recibir a los estudiantes.

Estela Carballo – Radio LT 4

Hoy, lunes, las autoridades del sector educativo y docentes debían presentarse en las instituciones educativas, para decidir si los alumnos vuelven a las clases presenciales. Esto fue lo que estableció el Gobierno Provincial a través de una resolución, cuando habilitó que los alumnos de los últimos años vuelvan a las escuelas. Pero la realidad es que algunas escuelas que no están en condiciones de permitir que los estudiantes vuelvan a clases este año.

Más de 2 mil docentes en toda la provincia debían presentarse para analizar esta propuesta y definir si están preparadas para recibir a los chicos, cumpliendo con todos los protocolos de protección.

Estela Carballo, directora de la escuela B.O.P Nº 24 de la localidad de Eldorado, contó que su escuela no está preparada para recibir a los alumnos, por la falta de insumos necesarios para respetar las medidas y porque las condiciones edilicias tampoco acompañan.

“En este momento estamos en una situación, en nuestro caso en especial, hablo por el B.O.P 24, no podemos reiniciar las actividades presenciales debido a que tenemos un problema fundamental debido a la rotura integral de todas las cañerías del tanque de la escuela. No podemos iniciar porque no tenemos agua potable en la escuela” explicó.

Además, señaló que otras instituciones en Eldorado se encuentran en la misma situación ya que, no tienen electricidad eléctrica, ni cuentan con personal de limpieza para cumplir con las medidas de sanidad, o con docentes suplentes que puedan sustituir en el caso de que algún profesor o maestro no pueda asistir a clases.

Indicó que cuando el Gobierno provincial decidió habilitar las clases, diseñó una resolución, donde señalaba que la decisión depende de cada escuela. Sobre todo, porque cualquier institución que vuelva debe cumplir con todos los protocolos. En el caso de no retomar las actividades, deben informar a los representantes del gobierno provincial.

Carballo también reconoció que tanto los estudiantes como los docentes están deseando poder volver, pero que es imposible abrir las puertas de las escuelas en esta situación. “Acá prevalece el valor de la vida, y prevalece la seguridad de los alumnos y nuestra seguridad también” dijo la directora.

Sin embargo, la directora señaló que, en el caso de que se puedan solucionar todos los impedimentos que tienen, como la falta de agua, y si el gobierno les brinda elementos de bioseguridad y un personal de Salud para asesorarse, de esta manera podrían tener la posibilidad de volver a la presencialidad.

