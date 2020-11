Oberá Tenis Club busca su primera victoria en la Liga Nacional

Oberá Tenis Club hace su tercera presentación en la máxima categoría del básquet nacional. El celeste de Misiones se mide ante La Unión de Formosa en el estadio Héctor Etchart en busca de su primera victoria.

El elenco de Leo Hiriart viene de dos derrotas y buscará su primeros puntos en la Conferencia Norte. Los misioneros vienen de perder en el debut ante Libertad por 88 a 79 y 78-65 ante San Martín.

Por su parte, La Unión cayó en su primer juego ante Quimsa (86-77) y se recuperó frente a Libertad (88-79). Será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la historia de La Liga Nacional de Básquetbol.

Oberá Tenis Club quiere su primera victoria en la Liga Nacional

Para esta oportunidad, el elenco dirigido por Leo Hiriart jugará nuevamente por TyC Sports Play de manera gratuita a través de la pagina ww.laliganacional.com.ar/laliga/contenidos.

El torneo se juega de manera maratónica: la organización del torneo diagramó que cada club juega 18 partidos, dos veces con cada rival de conferencia, y los mejores dos clasificados irán a luchar por el título en un cuadrangular con los dos mejores de la otra conferencia.

Para disputar la Liga Nacional, la dirigencia del elenco misionero contrató a Gregorio Eseverri, Ariel Zago, Agustín Brocal, Christian Schoppler, Hans Feder Ponce, Franco Fragozo y también llegaron los extranjeros Benjamin Simons, Tansksley Efianayi y Anthony Kent, estos dos últimos norteamericanos.

El plantel de OTC se completa con el Taiel Gómez Quintero, Rodriguo Sanchez y Juan Ignacio Rodrígfuez Suppi, este último fue MVP en la consagración del equipo en el Súper Cuatro que se disputó en Oberá allá por febrero, todavía sin pandemia y con público en los estadios.

“Desde lo humano estamos bien preparados, sabemos que ninguna derrota o victoria, que aún no la conocemos, nos puede excitar demasiado, no podemos enojarnos, tenemos que corregir los errores y prepararnos rápido para lo que viene. Estamos conociendo el territorio, no lo pongo como excusa, pero sabemos que estamos para competir contra cualquiera. Pero también entendemos que desde lo mental y físico cambia porque es un salto de categoría y eso se nota. Vamos en busca del resultado positivo, aclimatandonos. Algunos jugadores les puede costar un poco más que a otros, pero estamos bien”, sostuvo Leo Hiriart en conferencia de prensa.

AR-EP