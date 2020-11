Esta semana se votará en el Senado el presupuesto 2021 con el artículo que faculta al gobierno a crear una zona especial aduanera en Misiones

El proyecto de presupuesto 2021 que tuvo dictamen la semana pasada, bajará a recinto en la sesión de esta semana y sería aprobado sin mayores inconvenientes, ya que en esa cámara el oficialismo posee mayoría. El artículo Nº 124 de la ley de leyes, faculta al jefe de gabinete de ministros del gobierno nacional, a crear zonas especiales aduaneras en las provincias de frontera, proyecto impulsado por el gobierno de Misiones y todos los legisladores nacionales de la provincia, sin distinción de pertenencia política. Con lo que tanto Maggie Solari de la Renovación, como Closs representando al Frente de Todos y Humberto Schiavoni de Juntos por el Cambio, adelantaron que acompañarán la sanción de la norma.

Las estimaciones del presupuesto general 2021

Entre las previsiones oficiales están un crecimiento del 5,5% de la economía, una inflación en torno del 29%, un dólar de $102 para el cierre del próximo año y un déficit fiscal del 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Además estima un aumento de las exportaciones del 10,2% y un alza de las importaciones de 20,4%, con un saldo de balanza comercial superavitaria de alrededor de US$15.087 millones.

El martes el secretario de Hacienda Raúl Rigo señaló que el Presupuesto estima un déficit primario de 4,5% y que prevén “que parte del financiamiento sea monetario y otra porción provenga del endeudamiento”. Explicó que el año que viene se duplicará el gasto en infraestructura en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) con respecto al 2019, al pasar del 1,1% al 2,2%. Dijo que es “una clara apuesta a la reactivación y al rol activo del Estado a través de la obra pública”.

En diálogo con Radio Libertad, el ex gobernador de Misiones, el senador Maurice Closs opinó sobre el proyecto que beneficiaría a Misiones: “Yo creo que si diversos gobiernos reconocen una realidad, por ejemplo el anterior gobierno a través del artículo 10 de la ley Pyme que tanto se habló, este gobierno ahora incluso con presencia del Presidente en Misiones reconoce concretamente que quienes vivimos en la frontera y mucho más en Misiones, que es una frontera muy porosa, muy comunicada, tenemos que tener un tratamiento especial. Lo han reconocido todos, bueno de una vez por todas esto se tiene que cristalizar. No sé cómo serán las medidas, pero conceptualmente quiero decir que, si todo el mundo reconoce que Misiones merece un tratamiento especial por estar en zona de frontera, alguna vez alguien tiene que cumplir.”

El legislador nacional resaltó que una vez que se apruebe, para que realmente se concrete, “hay que trabajar para explicar que no todas las situaciones son lo mismo, porque habrá otras provincias que también reclamarán. Ya nos pasó con la ley de turismo con un artículo que era de mi autoría. Yo planteaba facultar concretamente al jefe de gabinete a tener un tratamiento especial para zonas turísticas por eminencia y el artículo ha sido borrado porque muchos planteaban que era discriminatorio hacia otros destinos turísticos”.

Por eso Closs considera que hay que convencer que no es lo mismo una zona de frontera separada por la Cordillera de Los Andes, donde no hay pueblos, que una frontera porosa como la nuestra con puentes con Paraguay y Brasil y localidades en ambos lados. “Eso tenemos que trabajar para que la decisión cuando se tome, mire con mucho mas detenimiento la realidad de Misiones”.

Por su parte el senador de Juntos por el Cambio, Humberto Schiavoni afirmó que apoyará la posibilidad de que “Misiones tenga un tratamiento diferencial respecto de su posición especifica como área de frontera, que es singular y que no comparte con ninguna otra provincia de frontera. No solamente por la extensión de la frontera con dos países, sino también porque está conectada a centros urbanos muy importantes, como es el caso de Iguazú con Foz, Posadas con Encarnación, Irigoyen con Dionisio Cerqueira, y otros lugares a lo largo del Rio Uruguay donde es muy sencillo el cruce, sino también porque la estructura impositiva, de costos, de servicio y mano de obra de esos países, es muy desfavorable para Misiones, más allá del tipo de cambio”.

Por eso para el legislador y ex presidente de la EBY, “hay un desequilibrio que es necesario corregir con una medida como el área aduanera especial. Creo igualmente que hubiera sido mucho más favorable a Misiones que la ley saliera con su formulación inicial, es decir que no dependiera de una decisión del poder ejecutivo y que se tratara específicamente para Misiones, porque ahora quedamos sujetos a la discrecionalidad del poder ejecutivo en la reglamentación e instrumentación”.

Para el senador: “que las otras provincias también reclamen lo mismo que Misiones, podría llegar a complicar las decisiones del gobierno nacional en este sentido y puede sacarle ventajas al área aduanera que se implemente en Misiones”.

Ambos senadores opinaron sobre el rumbo de la economía en el país

En el caso de Maurice Closs hizo hincapié en el mercado cambiario, cuyo variante Blue, cayó en su precio casi 40 pesos en 10 días. “Para mi sigue siendo una barbaridad el precio en el que está. El tipo de cambio desdoblado para mí siempre fue una barbaridad, porque solo puede servir cuando la brecha cambiaria es de 20% 0 30% pero no mucho más, porque el incentivo a delinquir especialmente con las diversas formas de contrabando es muy grande, más cuando se tiene en cuenta que en Argentina además de los tipos de cambios hay restricciones a las exportaciones. Como consecuencia de eso el quiebre del Banco Central es una constante, eso pasa siempre, por eso a mí siempre me preocupa cuando se insiste con la misma receta. En este momento el tipo de cambio oficial no está atrasado como si estuvo en otras épocas” dijo para dejar claro que no cree que una devaluación sea necesaria.

Del otro lado Humberto Schiavoni dijo que desde el espacio que gobernó el país hasta diciembre 2019, son muy críticos con respecto al rumbo de la economía. “Vemos señales contradictorias. Acá lo importante es que recuperemos el proceso de inversión. Porque para crecer hay que invertir y si se cree que alguien va a invertir cuando en el país se cuestiona la propiedad privada o algo tan anacrónico como la reforma agraria, no son señales que alienten la inversión”.

Maurice Closs – Radio Libertad

Humberto Schiavoni – Radio Libertad

GP-EP