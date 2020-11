Avatars: con una start up diseñada para curar el cáncer, un egresado en genética de Misiones integra un equipo con las tres mejores ideas del mundo en Silicon Valley

Tener un avatar ya no pertenece al mundo de la fantasía, la ciencia lo hace posible (otra vez).

Según datos científicos, al menos una de cada tres personas desarrollá algún tipo de cáncer a lo largo de su vida, también dice que los tratamientos disponibles ayudarán a la mitad de ellos y que tal vez alcancen los diez años de sobrevida luego del diagnóstico. Cada tumor tiene un origen, ese origen genético es único, como lo es el código genético y la historia de cada individuo, es por eso que desde hace unos años, se intenta cada vez con mejores resultados, alcanzar una terapia contra el cáncer personalizada, única y desarrollada a medida para cada individuo.

Una joven empresa start up llamada My Personal Therapeutics, fue seleccionada entre las tres mejores y más notables ideas de todo mundo en la última conferencia global de Startup Grind que se llevó a cabo en Silicon Valley, Palo Alto, California, podio que logró compitiendo con el nada despreciable número de 4.000 empresas participantes. En la fundación de ésta empresa participó un licenciado en genética Nahuel Villegas y tiene su base en Londres; en ella trabajan y colaboran entre otros, científicos que son referencias mundiales en cáncer del hospital Monte Sinaí de Nueva York en los EEUU. El éxito alcanzado por My Personal Therapeutics a nivel mundial, produjo mucha alegría y un motivo más de orgullo para la carrera de la UNaM, que en este año 2020 está cumpliendo sus primeros 45 años desde su puesta en marcha en la provincia de Misiones.

My Personal Therapeutics, estudia el material genético de las muestras obtenidas de tumores malignos de cáncer colon-rectal, de pacientes que no han respondido bien a los diferentes tratamientos específicos para la enfermedad, a partir de allí, realiza un análisis profundo de los datos obtenidos de secuenciación genética de las células cancerígenas, para que posteriormente a través de diferentes análisis bioinformáticos y de biología computacional, obtener información valiosa de cada una de las diferentes mutaciones que tiene específicamente ese tumor maligno, normalmente estas son entre cinco y quince diferentes, todas conocidas por su potencial oncogénico. Una vez obtenida la información genética del tumor, en los laboratorios de My Personal Therapeutis transfieren por medio de un sistema robotizado las mismas mutaciones a los tejidos del aparato digestivo de las moscas del vinagre (del género Drosophila), estas moscas tienen la ventaja de que su genética esta muy bien conocida por la ciencia, ya que hace más de 100 años que se las investiga, son muy proliferas y fáciles de criar. Una vez que las larvas de estas moscas portan las mismas mutaciones que las células del tumor, desarrollan el mismo cáncer del paciente en el insecto y por ello, son denominadas “avatar” ya que desarrollan el mismo tumor cancerígeno que el paciente. Estas moscas son producidas de a cientos de miles, aproximadamente medio millón para cada estudio, conformando lotes de entre 200 y 300 que son tratadas con diferentes drogas conocidas y aprobadas por la FDA de EEUU, que terminarán desarrollando la terapia personalizada. Vale decir, que en muy pocos días hay 500.000 avatares de un paciente con cancer, en tubos de cría que son tratados con hasta 1.800 medicamentos distintos, una vez transcurridos estos días, las moscas que desarrollaron el tumor y el tratamiento no fue efectivo, mueren. Sin embargo, gracias a las sobrevivientes logran generar un informe detallado y preciso sobre la eficacia del tratamiento personalizado, que finalmente llegará al oncólogo que trata al paciente, con las drogas y sus dosificaciones que tuvieron los mejores resultados para combatir el tumor en la larva de Drosophila melanogaster y “avatar” del paciente.

De esta manera, todo el proceso de la empresa dirigida científicamente por el Dr. Nahuel Villegas, identifica las drogas o las combinaciones de estas que son altamente eficientes para atacar el tumor único e irrepetible y se lo informa al médico tratante, obteniendo en muy poco tiempo un tratamiento efectivo.

La nueva empresa de base biotecnológica sigue creciendo, durante el 2020 sumó más científicos y bioinformáticos a su plantel, en este momento está comenzando la expansión a modelos de cáncer de pulmón, para el que también han conseguido financiamiento y un premio en el Reino Unido, reconocida como una de las tres mejores start up biotecnológicas del mundo.

En este momento de pleno crecimiento, están detrás del objetivo de lograr financiamiento privado para que esta tecnología esté al alcance de cada día más personas alrededor del mundo.

LB-CP