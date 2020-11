Vuelta a las aulas en Puerto Iguazú: los directivos ven con optimismo el regreso a las aulas y los alumnos esperan poder recuperar el tiempo perdido

El próximo miércoles 11 de noviembre los estudiantes de los últimos años, según indicaciones del propio Gobierno nacional, vivirán la vuelta a las aulas antes del cierre de este ciclo 2020. Los chicos del BOP 117, ubicado en la comunidad Yryapú de Puerto Iguazú, fueron los únicos que no dejaron de asistir a la escuela según indicaron los directivos.

Como bien lo informaron desde el Gobierno nacional, el próximo miércoles 11 de noviembre y hasta principios de diciembre los estudiantes del último año de todos los niveles, principalmente aquellos de primaria y secundaria, regresarán a las aulas para darle un cierre a este ciclo lectivo tan poco usual a causa de la pandemia de coronavirus.

Es por ello que Misiones Online realizó un relevamiento en distintas localidades de Misiones para conocer cómo se están preparando desde las instituciones escolares. Los directivos de los establecimientos en Puerto Iguazú se refirieron al regreso a las aulas y sobre cómo se están preparando para la semana próxima.

Vuelta a las aulas: en Iguazú están cursando su último año 68 alumnos distribuidos en las seis carreras

José Belloni, rector del Instituto Tecnológico Iguazú, que brinda educación secundaria y terciaria, comentaba respecto a la noticia que: “Esta información es muy fresca. Todavía no está la comunicación oficial de nuestro organismo rector que sería el SPEPM”.

Al igual que otros centros educativos, la incertidumbre también se encuentra en el plan de trabajo a seguir: “Tenemos muchas cuestiones para analizar. Ver qué profesores pueden venir y quiénes no, porque aquellos que están identificados como de riesgo no tienen la obligación de venir y también tenemos profesores que viven en otra localidad. También qué actividades específicamente vamos a trabajar porque la presencialidad si no tiene un objetivo claro tampoco tiene sentido”.

En el nivel terciario del ITEC Iguazú están cursando su último año 68 alumnos distribuidos en las seis carreras. Para el rector, los más beneficiados serán ellos debido a que van a poder realizar las prácticas profesionales para poder acceder al título. Este año, debido a que los hoteles, restaurantes y el mismo Parque Nacional Iguazú estuvieron cerrados, los alumnos que en su mayoría se preparan para trabajar en estos lugares, no pudieron cursar las materias prácticas donde demuestran los conocimientos adquiridos los primeros años de cursada.

Al ser consultado sobre las medidas sanitarias, Belloni afirmó que si están dadas las condiciones para volver al aula: “Nosotros veníamos preparándonos, hicimos la adecuación del instituto de cómo sería la circulación, ingreso de los alumnos, del protocolo, tenemos para tomar la temperatura. Lo vemos positivamente”

Vuelta a las aulas: el BOP 117 de la comunidad Yryapú nunca asistían una vez a la semana

Marcela Molina es la directora del BOP 117 ubicado en la comunidad Yryapú de Puerto Iguazú. De esta institución también depende el un aula satélite ubicada en la comunidad Kaaguy Porá de Comandante Andresito. En diálogo con Misiones Online, comentó que en estas comunidades la presencialidad una vez por semana fue sumamente necesaria debido a la población con la que trabajan.

“Para garantizar el derecho constitucional (de la educación) lo que significa que mis superiores estaban en conocimiento que -bajo mi responsabilidad y con las medidas de precaución- nosotros no interrumpimos la ida a la comunidad para asistir a nuestro alumnos. Ellos no tienen computadora, no tienen internet, ellos no tienen celulares, y ellos necesitan que nosotros le expliquemos, más aún los chicos que están terminando el ciclo lectivo. No íbamos todos los días, pero si íbamos a las casas o juntabamos a los chicos en las escuelas, y le damos el apoyo, el cuadernillo y la semana que viene ibamos a corregir. Y así lo hicimos en las dos escuelas que dependen de BOP 117, que es el BOP 117 de la Reserva Yryapú y el satélite de Kaaguy Porá en Comandante Andresito”.

Molina también destacó las medidas de bioseguridad que se emplean en las escuelas y como el ambiente natural de las comunidades indígenas reduce el riesgo de contagio. “Tenemos alcoholes, tenemos barbijos descartables porque mis alumnos no usan, ellos son reticentes. el dengue no entró a la comunidad y el COVID tampoco. Nosotros mantenemos las medidas de seguridad y vamos los docentes que no estamos en situación de riesgo. Siempre respetamos las medidas de seguridad, el barbijo, el alcohol y la distancia. Cómo damos clases al aire libre, porque vamos debajo de los árboles, porque sacamos los pupitres, entonces el riesgo de contagio es menor”, afirmó la directora.

En Puerto Iguazú, se brindan dos modalidades de escuela secundaria. Una es la modalidad “Educación para Jóvenes y Adultos” con una duración de tres años, que este año cuenta con 8 alumnos. La otra modalidad es la escuela secundaria de la cual deberían egresar 6 alumnos. En el aula satélite de Kaaguy Porá son 6 los alumnos que forman parte de la promoción 2020.

El último año de la secundaria es un momento esperado quizás por cuatro o más años por la mayoría de los adolescentes debido a que está asociado a celebraciones -como la fiesta de egresados- y rituales -como el “viaje a Bariloche” o una indumentaria diferenciada- propios de la cultura estudiantil. Barbara B. está cursando el último año y para ella, la vuelta a clases fue motivo de celebración:

“Nos pusimos contentisimos, fue una gran noticia, porque ya queremos estar todos juntos, reunirnos, para vernos un poco las caras. Entre todos nos pusimos a charlar si podíamos ya llevar la remera de egresados. Desde principio de año teníamos la remera y la campera y no pudimos usar”, fue lo que manifestó.

Como en otras ciudades de la provincia, el transporte entre distintas localidades es uno de los primeros inconvenientes que aparecen a la hora de volver al aula. En el caso de Puerto Iguazú, hay tanto docentes como alumnos que habitan en otras localidades cercanas como Wanda, Esperanza, Puerto Libertad e Inclusive Foz de Iguazú.

Cabe destacar que la vuelta a las aulas se realizará de manera escalonada con estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud y el CFE. Además, como ya lo había adelantado el Gobernador de la provincia, la asistencia a los centros educativos por parte de los estudiantes menores a 18 años, quedará bajo la decisión voluntaria de la familia o tutor responsable. Asimismo se resguarda al personal docente y administrativo que sean comprendidos como grupo de riesgo.

