Regreso a las aulas en Misiones: vea cómo se preparan en las escuelas para recibir a los estudiantes la semana próxima

La semana entrante los alumnos del último año de las escuelas misioneras vivirán el regreso a las aulas, siguiendo los anuncios que brindaron las autoridades nacionales. Es por ello que Misiones Online realizó un relevamiento por diversas localidades del interior y asimismo en la Capital provincial para consultarles a los directivos cómo se vive la previa. Se presentarían el miércoles 11 de noviembre.

Como bien lo informaron desde el Gobierno nacional, el próximo miércoles 11 de noviembre y hasta principios de diciembre los estudiantes del último año de todos los niveles, principalmente aquellos de primaria y secundaria, vivirán el regreso a las aulas y le darán un cierre a este ciclo lectivo tan poco usual a causa de la pandemia de coronavirus.

Es por ello que Misiones Online realizó un relevamiento en distintas localidades de Misiones para conocer cómo se están preparando desde los establecimientos escolares. En Posadas los directivos de las instituciones manifestaron que, además de trabajar en la cuestión evaluativa, este breve tiempo en el aula significa mucho para los jóvenes del quinto año.

Regreso a las aulas en Posadas

Henry Alcántara, vicerrector del Colegio Martín de Moussy, indicó que las inscripciones para el ciclo lectivo 2021 están disponibles aún, aunque para el turno mañana ya se completaron los cupos. “Para las preinscripciones habilitamos la página www.aleron.edu.ar para que ahí completen todos los requisitos para luego acercarse lunes y miércoles al colegio”, señaló.

Respecto al trabajo durante el aislamiento, aseguró que “al principio costó un poco” pero luego, afortunadamente, tanto docentes como estudiantes “se pudieron acomodar” a las indicaciones solicitadas en marco de la cuarentena. “En este último tiempo observamos mucho la conectividad entre profesores, alumnos y también los padres”, mencionó.

Sobre lo que esta vuelta a clases significa para los chicos del último año de la secundaria, expresó que “ya estaban ansiosos y esperando para volver. Inclusive desde el colegio estuvimos trabajando a fin de organizar los horarios para que cada división se acerque con su remera o chombas y puedan sacarse una foto”.

Regreso a las aulas en Montecarlo

El apoderado legal del Instituto Carlos Culmey de Montecarlo, Norberto Weigerstorfer, se refirió a la vuelta a las aulas y dijo que: “Desde la institución siempre estuvimos preparados para este momento, trabajando desde el primer momento, pero dependemos siempre de las directivas emanadas por el servicio provincial de enseñanza pública”.

Y continuó: “Estamos a la espera del decreto de reglamentación de la resolución del Ministerio de Educación y la posterior adhesión del SPEPM que seguramente nos llegará durante este viernes, para ultimar detalles y organizar esta vuelta que va a ser solamente para grupos reducidos”.

Con una realidad totalmente diferente, la profesora Nora Arguello, quien es directora de la Escuela Normal Superior nº 2, contó que “no estamos preparados para la vuelta”, ya que en la institución aún resta que arreglen determinadas cuestiones de importancia para propiciar un regreso con los requerimientos necesarios.

Regreso a las aulas en Jardín América

Esta pandemia que lleva más de siete meses mantuvo cerradas las escuelas de Jardín América como las de todo el país, sin embargo durante los meses de cuarentena se registró movimiento en algunos de los establecimientos educativos: fueron constantes las aperturas de sus puertas para hacer entrega de los cuadernillos escolares.

Una problemática que surge es el traslado de alumnos y profesores que residen en otras localidades, lo que ocasionará inconvenientes a la hora de movilizarse. En Jardín América muchos de los profesores provienen de otras localidades y su único medio de transporte es el transporte interurbano de pasajeros.

Al consultar a un grupo de alumnos de 6to año de la EPET N° 7, manifestaron que “está bueno volver por lo menos para la foto de fin de curso, es nuestro último año después de haber compartido tanto tiempo”. Este es el sentimiento generalizado que se percibe en la localidad, tanto de alumnos como de docentes.

Regreso a las aulas en Puerto Rico

La supervisora de Nivel Medio de esta ciudad, Gladis Cuba, ratificó que recibieron la documentación del Ministerio de Educación el día jueves 05. Confirmó que “a las 21 horas de hoy viernes, nos reuniremos on line con nuestros superiores para evacuar todas las dudas que surgieron y así definir el regreso la semana que viene” de los chicos, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa a las escuelas y colegios.

La ciudad de Puerto Rico cuenta con cuatro escuelas secundarias públicas la Escuela Normal Superior N°3, la E.P.E.T. N° 10, UGL N° 13 y el C.E.P. N° 24 y dos secundarias públicas de gestión privada el Instituto San Alberto Magno y el Juan Pablo II, entre todas sumarían aproximadamente 300 alumnos.

La cantidad de alumnos que cumplen con los requisitos para egresar podrá informarse recién cuando puedan evaluar cuáles de ellos están en condiciones de hacerlo ya que muchos jóvenes nunca se conectaron, otros asistieron a pocas convocatorias y otro grupo sí cumplió con todas las propuestas que los docentes les acercaron durante los meses de aislamiento.

Regreso a las aulas en Oberá

Consultada acerca del regreso a clases, Marina Nacimiento, vicedirectora del Instituto Concordia, sostuvo que la medida los tomó por sorpresa, y les generó incertidumbre básicamente con el tema de la implementación de lo que será el regreso a clases bajo esta nueva modalidad. Sin embargo agregó que están listos y preparados, ya que hace rato vienen trabajando con todo lo acorde a la ejecución de protocolos y medidas de seguridad.

“Nosotros tenemos el colegio listo, con el protocolo armado tal cual lo requieren las medidas sanitarias que son de público conocimiento. Hemos estudiado los pasos a seguir y cuáles son las normas que se deben respetar. Tenemos prevista la disposición de las aulas, con flechas indicadoras por donde circular”, sostuvo.

Hizo referencia al tema de la obligatoriedad de la concurrencia: “Habría que ver cómo será el tema de las autorizaciones de los padres, fundamentalmente porque sabemos que hay alumnos con diversas patologías de base que entrarían en un grupo de riesgo así que interpelamos a las familias a continuar colaborando con nosotros para seguir cuidándonos”.

Regreso a las aulas en Puerto Iguazú

José Belloni, rector del Instituto Tecnológico Iguazú, que brinda educación secundaria y terciaria, comentaba respecto a la noticia que: “Esta información es muy fresca. Todavía no está la comunicación oficial de nuestro organismo rector que sería el SPEPM”.

Al igual que otros centros educativos, la incertidumbre también se encuentra en el plan de trabajo a seguir: “Tenemos muchas cuestiones para analizar. Ver qué profesores pueden venir y quiénes no, porque aquellos que están identificados como de riesgo no tienen la obligación de venir y también tenemos profesores que viven en otra localidad. También qué actividades específicamente vamos a trabajar porque la presencialidad si no tiene un objetivo claro tampoco tiene sentido”.

Marcela Molina es la directora del BOP 117 ubicado en la comunidad Yryapú de Puerto Iguazú. De esta institución también depende el un aula satélite ubicada en la comunidad Kaaguy Porá de Comandante Andresito. En diálogo con Misiones Online, comentó que en estas comunidades la presencialidad una vez por semana fue sumamente necesaria debido a la población con la que trabajan.

En Puerto Iguazú, se brindan dos modalidades de escuela secundaria: una es la modalidad “Educación para Jóvenes y Adultos” con una duración de tres años, que este año cuenta con 8 alumnos, y la otra modalidad es la escuela secundaria de la cual deberían egresar 6 alumnos. En el aula satélite de Kaaguy Porá son 6 los alumnos que forman parte de la promoción 2020.

GS-EP