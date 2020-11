Puerto Rico: se realizó una jornada de donación de cabello para pelucas destinadas a enfermas oncológicas.

En la tarde de éste sábado se realizó en el Paseo Mi Solar de Puerto Rico una jornada de donación de cabello organizada por “Pelucas Misiones de Amor” una organización sin fines de lucro que fabrica pelucas destinadas a mujeres con enfermedades oncológicas.

Karina Griss, mentora y vocera del grupo, explicó cómo surgió la idea, “empecé hace más de dos años, en principio de la mano de María Rita Fournier que lleva adelante un proyecto nacional desde Pelucas Solidarias 9 de Julio, luego el año pasado ella nos dio dos talleres lo que nos permitió comenzar a fabricar las pelucas en Misiones”.

Hace un año se conformaron de forma local y se nuclearon en “Misiones Pelucas de Amor” nombre que eligieron porque representa a la provincia y porque creen que es una misión de amor “que Dios puso en nuestro camino”.

El grupo recibió hoy, por primera vez, una máquina de coser luego de gestionarla ente el Concejo Deliberante local a través de la Concejal Ivonne Christen.

En busca de nuevos adeptos

La iniciativa reunió varias voluntades en sus inicios, desde Puerto Rico viajaron por toda la provincia dando charlas y explicando los objetivos de las jornadas solidarias.

Los talleres que se hicieron el año pasado habían logrado conformar, con referentes de todo Misiones, un grupo de 47 personas involucradas en la colecta de mechas de cabello, pero con la pandemia y el paso del tiempo el grupo se redujo a solamente 12 personas.

“Tenemos la intención de hacer nuevos talleres, para que la gente se vaya interiorizando, conociendo el tema y ayudando” dijo Karina Griss.

Cada cabello es bienvenido

Las personas que deciden donar lo pueden hacer sacándose pequeñas mechas, sin afectar en nada la estética o el corte de cabello que tengan en ese momento.

El único requisito es que tenga por lo menos 15 cm de largo y que al momento de cortar esté sujeto con gomitas para que no se enrede o desparrame.

Algunas mujeres aprovechan para cortarse el pelo y donan muchas mechas otras donan solamente algunas, pero todo el cabello es destinado a las pelucas solidarias.

Danila Romero recibió una peluca solidaria que la ayudó mientras transitaba su enfermedad

Danila tiene actualmente 25 años, es Licenciada en Obstetricia, oriunda de Posadas pero reside en Leandro N. Alem donde trabaja en el Hospital SAMIC después de recibirse el año pasado.

En el 2018 le detectaron un tumor cerebral, fue operada y en el año 2019 debió afrontar el tratamiento oncológico de radioterapia.

“Fui informada por varios médicos que se me iba a caer el cabello, una noticia fuerte y dolorosa” contó Danila.

La hermana de Danila a través de las redes sociales comenzó a consultar y a averiguar sobre pelucas y logró contactarse con Rita la fundadora de Pelucas 9 de Julio, precursora del grupo que hoy trabaja en Misiones.

“Mi hermana solicitó una peluca para mí, en esa época yo tenía el pelo muy largo, casi a la cintura y como sabía que se me iba a caer me lo corté y lo doné para que hagan pelucas y esperé a que llegue la mía” recordó.

Danila relató cómo se sintió cuando comenzó a caérsele el cabello “no me imaginé que ya a la segunda sesión se me iba a caer el 90% del pelo, por más que uno se prepara eso te pone triste, duele y te trauma porque no para de caer”

La llegada de la peluca

“Con la llegada de la peluca me puse muy contenta, cuando una sale con un turbante o un pañuelo la gente te mira de manera diferente, con lástima” explicó.

Danila se sentía una más cuando usaba la peluca no atraía miradas indiscretas ni condescendientes “las pelucas están tan bien confeccionadas que no parecen pelucas, estuve muy contenta, muy agradecida y apenas me empezó a crecer el pelo la mandé para otra persona que la necesite”.

Para cerrar su testimonio recordó que “para las personas oncológicas es muy lindo recibir una peluca durante sus tratamientos”.

Danila Romero superó el cáncer “sigo haciendo mis controles cada 6 meses con la oncóloga pero ya no se visualiza tumor en mi cerebro”.

Redes sociales

Así como las redes sociales le permitieron encontrar el grupo de pelucas solidarias en plena convalecencia Danila Romero se animó a hacer videos contando su historia en youtube.

“Para acompañar a cada persona que pasa por toda esta situación que no es fácil, se comunicaron conmigo varias personas incluso de otros países, nos acompañamos y nos damos aliento el uno al otro” afirmó con optimismo.

E.B.-CP