Confirman que este año habrá edición del Festival Nacional de la Música del Litoral de manera virtual

El ministro de Cultura de Misiones, Joselo Schuap, dijo que la municipalidad de Posadas, encargada de la organización del Festival Nacional de la Música del Litoral, ya está trabajando, aunque todavía no se conocen ni la grilla de artistas ni las fechas. En tanto desde el ejecutivo posadeño confirmaron que serán tres noches desde el Anfiteatro “Manuel Antonio Ramírez”.

Finalmente, este año se realizará una nueva edición del Festival Nacional de la Música del Litoral en formato virtual debido a la pandemia por el coronavirus, que en algún momento hizo presagiar una suspensión definitiva.

El ministro de Cultura de Misiones, Joselo Schuap, confirmó la noticia y afirmó que estuvo en contacto con el secretario de Cultura y Turismo de Posadas, Benito del Puerto, para poner a su equipo de trabajo a disposición.

“El director de Cultura de la municipalidad, a cargo de esta organización, Benito del Puerto, me manifestó telefónicamente hace una semana que se va hacer un festival. Me parece muy bien porque no se puede perder el número de edición”, apuntó.

En tanto desde la municipalidad de Posadas confirmaron que serán tres las noches y que la actuación de los artistas será grabada en el Anfiteatro “Manuel Antonio Ramírez” y luego transmitida por televisión y otras plataformas. Lo que resta es confirmar las fechas y la grilla de artistas.



“Aquí todos vamos a colaborar, principalmente los artistas, que son los que necesitan que el evento se haga igual, aunque sea reducido, con menos presupuesto tal vez por lo difícil de la situación, pero se tiene que hacer”, insistió el funcionario.

Debido a la pandemia y los protocolos sanitarios, no habrá participación del público durante las grabaciones y solo podrán estar los artistas y el personal técnico encargado.

SF-EP