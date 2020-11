Coronavirus: amplían horarios para la realización de actividades deportivas, recreativas y náuticas en Posadas

A través de la Disposición N°009 de la Dirección de Deportes, la Municipalidad de Posadas amplía los horarios para la realización de práctica deportiva, como así también actividades recreativas y náuticas.

Para caminatas recreativas, running, salidas recreativas en bicicletas y rollers, con su respectivo protocolo de bioseguridad, que se practica en los espacios de la vía pública habilitados a tal fin, la franja horaria será de 08:00 a 21:00 horas.

Los gimnasios, previamente habilitados con su respectivo protocolo de bioseguridad podrán abrir desde las 06:00 horas.

Las embarcaciones a motor podrán navegar en el horario de 08:00 a 19:00 horas de lunes a domingos, sin excepción. En tanto que, las embarcaciones a remo podrán salir a navegar en el horario de 8:00 a 18:00 horas de lunes a domingos, sin excepción. Los remeros y palistas podrán bajar sus embarcaciones únicamente de los lugares previamente habilitados: bajada pública de Av. Antártida Argentina (cont. Av. Tomás Guido) y bajada pública del Balneario Miguel Lanús.

Por otra parte, se autoriza el uso de quinchos y parrillas de los clubes en la franja horaria de 8:00 a 22:00 horas. Y el uso de parrillas de los complejos de canchas de 8:00 a 00:00 horas.

Según establece el protocolo, se recomienda el control de temperatura a los clientes que ingresan al sector de bares, restaurantes, cantinas y quinchos como así también la correcta higienización o desinfección de manos con alcohol diluido al 70/30 con agua.

Todo club, establecimiento deportivo y complejo de cancha que posean un sector de bares, restaurantes, cantinas y quinchos, debe poner a disposición en todo momento de los clientes los elementos de bioseguridad: alcohol en gel, alcohol o lavandina diluida con agua para la higienización de las manos y/o desinfección de objetos.

Las personas que concurran al sector de bares, restaurantes, cantinas y quinchos de los clubes y complejos de canchas deberán ingresar al mismo con los barbijos o tapabocas, los que no podrán quitarse hasta el momento de tomar asiento, asimismo deberán utilizarlo si se desplazan dentro del local o del club y al momento de abandonar el lugar.

Para los sectores de bares, restaurantes, cantinas y quinchos de los clubes y complejos de canchas que ofrecen servicio de mesa, que no podrán exceder de un máximo de 5 (CINCO) personas por mesa, quedando sujeto su incumplimiento a las sanciones que se originen conforme a la normativa legal vigente del Orden Municipal.

Todos los que desempeñen algún tipo de tarea en el sector de bares, restaurantes, cantinas y quinchos de los clubes y complejos de canchas sin importar la misma, es decir mozos, cajeros, cocineros, ayudantes, auxiliares y/o cualquier otro trabajador del establecimiento, deberá usar barbijo o tapabocas, en caso que necesiten quitárselo podrán hacerlo siempre y cuando se respete la distancia de 2 metros y nunca cuando estén atendiendo a los clientes.

Se recomienda exhibir cartelería instructiva sobre las medidas de seguridad para prevenir el contagio del Covid-19 (Ej. Uso de barbijo obligatorio, higienizar las manos constantemente, mantener la distancia de dos metros, no tocar la mercadería, estornudar sobre el brazo o codo, no tocar al vendedor, etc).

Todos los clubes y complejos de canchas deberán confeccionar una lista donde conste día, horario (turno), nombre, apellido y DNI de los deportistas y/o socios que concurran a su establecimiento a entrenar/practicar o a hacer uso de los bares, restaurantes, cantinas o quinchos. Dicha planilla deberá ser exhibida ante las autoridades provinciales y/o municipales que así lo requieran.

Para optimizar el control y contar con los datos estadísticos del movimiento de personas de la actividad física-deportiva, es obligatorio el uso de la aplicación Misiones Digital, disponible en la Play Store y en la App Store.

Cabe recordar que se encuentran suspendidos los torneos, competencias y eventos-encuentros.

LD-CP