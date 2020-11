La fundación “Manitos Posadas” brinda apoyo escolar a niños que más lo necesitan

La fundación Manitos Posadas ofrecerá acompañamiento escolar a niños del comedor Nueva Esperanza de la Chacra 131 que presenten dificultades o que no tengan acceso al estudio, todos los días, de 14 a 17.

Camila Duarte y Sofía Marín – Radio República

Las estudiantes universitarias Camila Duarte y Sofía Marín son las voluntarias que crearon la fundación Manitos Posadas. En conversación con Radio República, contaron que la idea de crear esta fundación surgió en la Pandemia debido a la “situación por la que está atravesando el país y también como la misma afecta a la escolarización de los chicos ya que muchos de ellos no tienen acceso a artefactos tecnológicos para el estudio”.

Con la intención de ayudarlos, las jóvenes comenzaron con estas actividades en el comedor Nueva Esperanza, donde asisten todos los días de la semana, de 14 a 17 horas.

El lugar donde las voluntarias brindan este apoyo escolar y también una merienda, cuenta con más de 20 chicos. “Es una zona que realmente necesita ayuda, es muy humilde” comentó Camila Duarte.

“Fue un año perdido para los chicos”, dijo. Es por ello que desde Manitos Posadas decidieron brindar una forma de conexión con los estudios, que contribuyera con los niños y niñas y su revinculación con la actividad escolar.

Sobre ello, una de las voluntarias aclaró que la pandemia no fue el único problema, sino que también “los niños no tienen el acompañamiento de los padres y esto se puede observar en los chicos que no saben ni leer ni escribir”.

Por otra parte, una de las universitarias contó que, debido a la precariedad del comedor, “la idea es realizar un banco de donaciones para distribuir a lugares humildes como es el caso del comedor Nueva Esperanza en donde hay muchísima gente”.

Para ello, “juntamos ropa, alimentos no perecederos, elementos de higiene personal y para el hogar, artículos para el estudio, entre otras cosas”, señalaron.

Con respecto al funcionamiento del comedor, explicaron que “el mismo es bastante crítico ya que no cuenta con un apoyo económico”. En ese sentido expuso que “la encargada del lugar es la que pone de su bolsillo para comprar muchos productos y es una persona realmente humilde. La ayuda sirve tanto para niños como para adultos mayores”.

Justamente por este motivo, estas jóvenes además de realizar un acompañamiento escolar todos los días de 14 a 17, colaborarán con donaciones para las personas que accedan al establecimiento ubicado en la Chacra 131.

