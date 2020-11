Día de la lucha contra el Bullying: recomendaciones y signos de alerta para reconocer cuando se ejerce bullying

Cada 5 de noviembre se conmemora el día internacional de la lucha contra el Bullying. Maria Zysmann, psicopedagoga y presidente de la Asociación Civil Libres de Bullying, señaló que detrás de un chico o chica que sufre bullying, hay muchos otros que también están sufriendo y necesitan ayuda, tanto el que maltrata, como los espectadores que no frenan las situaciones de maltrato.

Zysmann, recordó que detrás de cada niño o adolescente que padece acoso escolar, hay otros que en el fondo también están sufriendo. Desde el que acosa, hasta los compañeros que observan y no solo no intervienen, sino que arengan para que esto continúe.

“El bullying no es un problema generado solo por algo que tiene la víctima, ni porque usa anteojos, o es tímido o es torpe, no, eso hay que sacarlo del medio” pidió Zysmann.

Además, señaló que ante esta problemática, las instituciones educativas y familias deben trabajar en conjunto no solo para evitar sino también para reconocer cuando un chico sufre y así poder ayudarlo con especialistas como psicólogos o psicopedagogos.

“La escuela es el lugar privilegiado para ver cuando esto sucede”. Aseguró la psicopedagoga y añadió también, que es en estas instituciones donde se deben observar y analizar las relaciones sociales y dinámicas grupales entre los chicos.

Por otro lado, señalo que no es necesario ser profesional para darse cuenta cuando un chico ejerce bullying. Si es agresivo en la casa, contesta mal, no sabe aceptar cuando recibe un NO como respuesta, tiene problemas de disciplina en la escuela, es desafiantes, recibe constantemente llamados de atención por herir verbal o físicamente; entonces es un chico que necesita ayuda y estas características son claras y fáciles de reconocer.

También se refirió al papel que cumplen las familias de aquellos niños que ejercen bullying, ya que son víctimas también de una mala educación y maltratos en casa que luego reproducen con otro.

“El chico que no es mirado en casa, muchas veces hace bullying. Y si no es mirado en casa, no es detectado cuando hace bullying. Y ahí tenemos un círculo. Y cuando la escuela llama a esos papás y mamás para explicarles qué está pasando en la escuela es difícil que lo reconozcan, porque no les parece porque no están conectados con lo que hace el chico. O por lo contrario, porque consideran que ésta es la forma correcta de manejarse” explicó Maria Zysmann, psicopedagoga y presidente de la Asociación Civil Libres de Bullying.

