Para el presidente de la UCR Misiones «se cumplieron todos los pasos previstos para la convocatoria a la Convención»

El presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Andersen, consideró que la presentación judicial realizada por el dirigente Federico Villagra cuestionando la convocatoria a la Convención provincial del partido “no deja de ser como las anteriores”, restándole importancia porque aseguró se cumplieron todos los requisitos dispuestos por la Cámara Nacional Electoral y la Justicia Electoral para la misma.

Sostuvo Andersen en comunicación telefónica con Misiones Online que la presentación de Villagra es “como las anteriores, no tiene un fundamento real que pueda prosperar, la Justicia nos corrió traslado, nosotros contestamos esa presentación donde, por ejemplo, dicen que no se publicaron los edictos y están publicados en un diario de tirada provincial a finales de octubre”.

También dijo que está todo según la acordada de la Cámara Nacional Electoral, donde se autoriza el funcionamiento de los partidos políticos a través de las reuniones virtuales o remotas “a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar, hace dos meses estamos trabajando en esto, en el cumplimiento de cada uno de los requisitos de la acordada, y estoy muy tranquilo porque sé que todo lo que venimos haciendo es conforme a la Carta Orgánica y a la acordada que es la que hoy más que nada nos rige para la reunión virtual”.

Identificación

Respecto a la identidad de los convencionales, otro de los puntos cuestionados por Villagra, sostuvo el presidente del Comité Provincia de la UCR que esta garantiza con la presentación que va a a hacer cada uno individualmente en la Convención, aseverando que, “consultamos a la Justicia Electoral y lo hacemos en base a todas las directivas que nos dio la Justicia Electoral. Tuvimos que presentar un protocolo a la Justicia Electoral como lo establece la acordada, los requisitos están todos cumplidos.

Comentó que en primera instancia se trató de hacer la Convención en forma presencial pero no los autorizaron porque son más de cien convencionales y agregó está previsto que se trasmita por un canal de YouTube, aunque aclaró que no se va a permitir que ingresen a la reunión las personas que no sean convencionales, lo que es lógico porque se puede meter cualquiera y complicar las cosas”.

