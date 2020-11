El litro de combustible aumento hasta dos pesos en Misiones

El litro de combustible sufrió un aumento de $1,50 a $2 pesos y desde la Cámara de Estaciones de Servicio del Noreste aseguran que la situación del sector sigue siendo crítica.

“Sigue siendo una situación crítica pero estamos mejor en comparación con otras provincias del noreste gracias a que se habilitaron las actividades económicas gradualmente. Realmente la provincia no padeció lo que padecieron las otras provincias y además la ventaja de tener cerrado el cruce fronterizo incremento la actividad económica y el comercio se reactivo notablemente. Por año emigraban a Paraguay 10 mil millones de pesos por mes y ese dinero circulo en la provincia y el gobierno manejo bien esa situación”, explicó Faruk Jalaf.

Sobre la situación de ventas en las estaciones de servicio en la provincia indicó que, “no estamos cerca del nivel del año pasado, una estación tiene que vender 300.000 mil litros para llegar a un punto de equilibrio en donde no pierde ni gana y hoy estamos en un 65% de ventas. En Misiones estamos un poquito más arriba pero no llegamos a los valores anteriores y a pesar que se reactivo todo no hay tanto transporte circulando y hay actividades que todavía no consumen lo suficiente”, indicó.

Zona Aduanera Especial

El litro de combustible sufrió un aumento de $1,50 a $2 pesos y desde la Cámara de Estaciones de Servicio del Noreste aseguran que la zona aduanera especial para Misiones va a favorecer al sector.

El proyecto de creación territorio aduanero especial e incentivo para la producción, importación y exportación de productos, obtuvo dictamen en la comisión de presupuesto del Senado y está cada vez más próximo de convertirse en un hecho real. Empresarios de la provincia aguardan la resolución mientras imaginan el futuro de una nueva economía misionera.

“Fuimos unos de los promotores y colaboramos con el gobierno de la provincia, especialmente cuando desde Buenos Aires querían dar este beneficio a algunas provincia, nosotros nos opusimos y el gobierno lo entendió. Esa decisión creaba fronteras y un desequilibrio, por eso insistimos que la zona aduanera debe ser para toda la provincia por igual”, explicó Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Noreste en dialogo con LT4.

“Lo más probable es que se retrotraigan los precios porque si eliminan o disminuyen los impuestos baja el precio de todos los productos y cada cinco años vas a poder comprar un auto nuevo con ese descuento. Se traslada a todos los sectores y el sueldo del empleado público o privado va a rendir y va poder competir porque va a tener mejores condiciones”, indicó Faruk Jalaf.

El proyecto obtuvo dictamen favorable en la comisión de presupuesto del Senado de la Nación. “Nos ayudaría para el crecimiento que Misiones merece porque siempre fuimos descartados con el menor ingreso impositivo de coparticipación. Misiones contribuye con mucho a la economía nacional y ahora con el parque tecnológico va a fomentar a la industria”, agregó.

