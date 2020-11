El exgobernador Barrios Arrechea destacó la posibilidad de que Misiones logre “un tratamiento especial” impositivo después de tantas postergaciones

Finalizada la ceremonia en la que el Concejo Deliberante capitalino lo declaró este jueves Ciudadano Ilustre de Posadas, el ex gobernador Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, en diálogo con periodistas, dijo sentirse emocionado, alagado y agradecido y consultado sobre su visión de la actual situación política consideró que a pesar de los vaivenes lógicos ve bien la posibilidad de que Misiones tenga un tratamiento especial que indudablemente ayudará mucho, después de tantas postergaciones, en relación a la Zona Aduanera Especial que está tratando el Congreso Nacional.

“Se siente mucho más de lo que pensaba, al principio me parecía que era algo muy formal, pero no, realmente me emociono mucho y la larga vida de los políticos tiene muchas sombras y muchas luces, de las sombras a veces necesitamos que nos den algún mimo para recordarnos el reconocimiento de la gente que acompaña en la política. Me siento muy alagado y muy agradecido de este título de Ciudadano Ilustre de Posadas”, dijo el ex gobernador a los periodistas en la sede del Concejo.

Como no podía ser de otra manera, llegó la pregunta política y el ex gobernador y ministro de Salud de la Nación en la presidencia de Raúl Alfonsín, destacó sobre el momento actual que hay cosas muy ponderables y otras no tanto, “como siempre pasa en todos los momentos y en todos los lugares, pero veo bien y sobre todo muy bien este último tramo con las posibilidades de tener un tratamiento especial que nos va a a ayudar mucho a Misiones”.

Destacó “Cacho” que siempre como provincia periférica fuimos desfavorecidos y recordó la absurda hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas Argentinas de una eventual guerra con Brasi, “primero muchísimos años antes por la hipótesis de conflicto con Brasil, esta era tierra arrasada significaba no infraestructura, no poner dinero, no facilitarle en una supuesta guerra a los brasileros que entren por Misiones y esa fue una etapa congelada para la provincia”

Agregó que después las cosas mejoraron pero “siempre a mil kilómetros de los centros de decisión, no teníamos una provincia con una larga tradición política, esas provincias como Corrientes, Salta, las del norte que eran provincias de mucha data tenían siempre funcionarios en el orden nacional, nosotros ninguno, recién con Alfonsín tuvimos dos ministros misioneros (Barrios Arrechea en Salud y “Coti” Nosiglia en Interior) y empezamos a figurar en el escenario nacional”

Sobre la pandemia de covid 19 sostuvo que es sumamente difícil ya que “se va sobre prueba y error en una situación completamente desconocida, es un fenomenal enemigo invisible que no sabemos cómo tratar, pero como médico soy optimista y creo que estamos cerca de la solución a través de la vacuna sean de donde sean lo importante es que sean buenas”

Respecto a la polémica que algunos quieren instalar sobre las vacunas, destacó Cacho que ya no tendría que existir esa dicotomía de vacunas si, vacunas no, “hemos terminado con muchas terribles enfermedades que diezmaron a la población por muchos años a través de las vacunas, es como decir la tierra es plana no vacunarnos”, sentenció con una ironía.

A/E.J.

EJ-A