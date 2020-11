Una mujer de Eldorado dio positivo para Covid-19 y sus vecinos la apoyan y la cuidan

Luego de haber estado en Iguazú asistiendo a su madre, Cristina (50) dio positivo para Covid-19. Así es que envió un audio al grupo del barrio contando lo sucedido, y los vecinos inmediatamente comenzaron a llamarla para ofrecerle ayuda en las compras y demás. Más tarde realizaron un aplauso masivo frente a su casa para demostrarle su apoyo.

El caso de Cristina (50) es un caso atípico en estos tiempos de pandemia, donde lamentablemente el egoísmo y la falta de solidaridad, saltan a la luz más de lo que estamos acostumbrados.

Gracias a Dios su historia, conmueve por el amor y las buenas actitudes de los vecinos de un barrio que decidieron brindar lo mejor cuando más se los necesita.

En diálogo con MisionesOnline, Cristina comentó que estuvo unos días en Iguazú asistiendo y cuidando a su mamá (86) «yo siempre voy a ayudarla, a hacerle las compras y todos los trámites del mes y además la acompaño a su control rutinario del hospital, que esta vez fue el 19 de octubre» detalló.

Al regresar a Eldorado Cristina comenzó a sentir malestar «la verdad es que no sé cómo me contagié, porque tuve en cuenta los cuidados siempre, pero bueno, sucedió. El jueves 22 me sentí mal, con dolor de cabeza, las articulaciones de las manos y malestar general, pero nunca tuve fiebre, entonces me desinfecté la mano, pasé alcohol en la plata, me puse barbijo y fui al mercado, hice unas compras y me aislé por las dudas. Estuve así 5 días, el día 6 a la noche no sentía más los gustos y como era tarde esperé al otro día, llamé al 0800 para esos casos y me dijeron que me acerque al hospital».

Fue caminando al hospital para evitar más contagios

Cuando tuvo que ir al hospital no tomó el colectivo ni remis, por las dudas, «para no contagiar ni poner en riesgo a nadie» indicó.

«Me preparé y me fui y volví caminando del hospital, llegué allá me hisoparon y el viernes me llamaron para darme el resultado positivo» agregó.

Ante la pregunta de cómo se enteraron sus vecinos que ella tenía Covid-19, Cristina dijo «yo mandé un audio a un grupo de vecinos y ese audio se replicó y reconocieron mi voz, así es que una de las autoridades del barrio se comunicó conmigo para saber si era verdad y le dije que sí. Ella automáticamente confirmó en el grupo de WhatsApp del barrio mi caso, y ahí comenzaron todos a llamarme y ofrecerse para comprar lo que yo necesitara. Y esa noche hicieron un aplauso desde sus patios y balcones para darme fuerza, asi que estoy muy agradecida a todo el barrio Eldorado II porque me siento muy contenida por todos. Yo vivo sola y estoy aislada».

Además expresó «los vecinos están pendientes que no me falte nada, me dan aliento para que mejore me ponga bien, todos los días me mandan mensajes, yo no los conozco a todos por nombre solo de saludarnos en el pasillo, pero bueno todos son muy solidarios y buenos».

En cuanto a cómo se encuentra de salud y los cuidados que lleva adelante aseguró que está muy bien, «la doctora me llama todos los días para saber como estoy y ella me informó que mi aislamiento finaliza este miércoles (porque ya tuvo síntomas 6 días antes de hacerse el hisopado), pero por las dudas voy a estar aislada unos días más. Gracias a Dios estoy muy bien, no estoy medicada porque no hay medicina para esto, solo tafirol si me duele la cabeza, yo tuve síntomas leves de la enfermedad, nunca me faltó el aire ni nada, por eso no me internaron».

Con respecto a qué hace en estos días de aislamiento, Cristina contó que ella es artesana y además hace tortas y otras cosas, así es que no tiene tiempo de aburrirse.

«No estoy haciendo tortas ahora por obvias razones, pero estoy terminando unos trabajos de decoración de botellas que tengo pedidas. Algunas cosas que hago se venden en ferias de Iguazú y las demás las vendo acá por las redes sociales».

Para finalizar Cristina resaltó que da a conocer su caso sobre todo por la actitud de sus vecinos «agradezco a Dios por mis vecinos y porque han demostrado los mejores valores y lo mejor de cada uno en los momentos en que más se los necesita. Muchas gracias a todos, gracias por estar».

PP-EP