Mañana llega el PAP Móvil a la ciudad de Apóstoles

La Municipalidad de Apóstoles informa a la comunidad que mañana, jueves 5 de noviembre, llega a la ciudad de Apóstoles el PAP Móvil, en el marco de una actividad realizada por el Ministerio de Salud Pública a través del Programa Provincial de Prevención del Cáncer Cervicouterino destinado a mujeres mayores de 35 años de edad.

En primer turno, la actividad se desarrollara en el CAPS del Barrio Szczensny a partir de las 08:00 a 12:00 hs y luego, por la tarde en el CAPS del Barrio Estación a partir de las 14:00 a 18:00 hs El objetivo es detectar en forma temprana anomalías del cuello de útero, que posteriormente pueden evolucionar al cáncer, su efectividad depende de que se realice regularmente y en los plazos aconsejados. El examen es fácil y rápida realización, así como su alto valor diagnóstico lo convierten en el principal método de detección precoz del cáncer cérvico-uterino.

¿Cómo se deben preparar para la realización de un PAP?

No estar menstruando– La sangre tapa las células evitando su visualización microscópica.

No haber tenido relaciones sexuales de preferencia dos o tres días antes del examen– los espermatozoides impiden la correcta visualización.

No hacerte lavado o ducha vaginal previo– El lavado vaginal barre con las bacterias y las células de respuesta inflamatoria (leucocitos) que nos sirven para identificar si existe un proceso infeccioso y el grado de inflamación.

No aplicarte ningún medicamento, jalea, pomadas, cremas, óvulos etc. previo a realizarte la prueba– muchas ocasiones encontramos sustancias extrañas que no identificamos al microscopio y que obstaculizan la visualización correcta de las células al microscopio.

