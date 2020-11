Operaron a Mirtha Legrand

La diva Mirtha Legrand después de la cirugía ambulatoria brindó una entrevista en la que reveló que se encuentra bien de salud.

Desde el comienzo de la pandemia Mirtha Legrand optó por quedarse aislada en su casa lo que implicó que su nieta Juana Viale se pusiera al frente de sus programas televisivos que se emiten sábados y domingos por la pantalla de El Trece.

Con el fin de preservar su salud, la diva se encuentra realizando la correspondiente cuarentena con el fin de regresar a sus actividades cuando finalice el brote del coronavirus. Sin embargo, según trascendió debió ser operada por una lesión cutánea. Quien lanzó la primicia fue el periodista Carlos Monti. “La operaron de una lesión cutánea, en la piel, que le tenían que reparar. No hubo necesidad de que fuera acompañada por alguien más de la familia. Se respetaron los protocolos existentes y todas las medidas sanitarias. La intervención duró muy poco”, dijo el conductor.

Luego de que comenzara a circular la versión fue la artista quien habló al respecto en diálogo con Teleshow. “Cuando vi que la pandemia no pasaba, me decidí a hacerlo. Fue ambulatorio y salió todo perfecto. Me encuentro muy bien y ya estoy en casa“, explicó. “Fue una sensación muy rara salir de casa después de tantos meses. Mientras iba en el auto me llamó la atención la cantidad de gente con barbijo: el uso es total, también en los jóvenes”, agregó.

“Cuando bajé del auto la gente me miraba. Con el tapabocas puesto la gente dudaba si era yo o no, pero era solo por un instante. Enseguida reaccionaban y me reconocían”, recordó. Y posteriormente indicó: “Mis ojos son identificables, es lo que más conoce el público de mí. Tantos años viéndolos, no hay barbijo que pueda con ellos”.

Fuente: Radio Mitre

