EEUU elige Presidente: cuáles son las propuestas de Trump y Biden en cinco temas cruciales

Desde compromisos para abordar la inmigración, el cambio climático y la crisis económica hasta la promesa de una vacuna contra la pandemia del Covid-19 este mismo año, todas hacen parte de las principales promesas de campaña de los dos aspirantes a ocupar la Casa Blanca por los próximos cuatro años, opacadas por una contienda atípica más personal que política.

En esta atípica campaña presidencial en Estados Unidos, las propuestas y promesas de los candidatos quedaron debajo de un cúmulo de acusaciones, escándalos y ataques personales que le restaron importancia a los temas que más preocupan a los estadounidenses. A pesar de ello, sus planes de gobierno siguen sobre el papel y han sido delineados en sus decenas de discursos ante auditorios diversos.

El presidente de Estados Unidos y aspirante a la reelección, Donald Trump, mantiene como principal bandera de campaña sus éxitos en materia económica, antes de la aparición de la pandemia, así como alcanzar una vacuna contra el nuevo coronavirus en tiempo récord, mientras mantiene una retórica dura frente a la inmigración y las revueltas sociales.

Su rival, el exvicepresidente demócrata, Joe Biden, señala que revertiría muchas de las acciones de Trump y perseguirá planes ambiciosos para controlar la pandemia, abordar la inmigración, el sistema de salud y el cambio climático.

Aún así, las promesas de campaña no necesariamente son fáciles de cumplir ni de ser aprobadas por las bancadas políticas en el Capitolio. A continuación, retomamos los anuncios de Trump y Biden en algunos de los temas más relevantes para Estados Unidos:

Gestión de la pandemia

La crisis sanitaria es todo un campo de batalla entre los dos candidatos. Cuando el mundo lucha por una esperanza clara para acabar con la crisis sanitaria, Trump ha entrado en escena con la afirmación de que bajo su Administración habría una vacuna este mismo año y que para el próximo abril habría “vacunas para todos”.

Sin embargo, el director del Centro para el Control de Enfermedades, Robert Redfield, lo contradijo al sostener que la distribución masiva del fármaco sería a finales de 2021, algo a lo que Trump refutó como “incorrecto”. “Creo que estaba confundido”, dijo el mandatario el pasado septiembre.

Biden ha dicho que aceleraría el desarrollo de tratamientos y vacunas en su plan para combatir el nuevo coronavirus. Sin embargo, ha expresado reservas sobre si una vacuna aprobada por la Administración Trump sería segura, en medio de dudas sobre la capacidad del presidente de priorizar la salud de los estadounidenses independientemente de sus intereses políticos.

Las medidas de Trump frente a la crisis sanitaria han sido aplaudidas tanto por sus seguidores como por quienes apoyan una postura que no lastime de forma drástica la economía. No obstante, también es fuertemente rechazada por demócratas e independientes que ven en la gestión del mandatario graves fallas para mitigar el virus.

Trump ha insistido en que las escuelas abran por completo y ha dicho que los fondos federales deben retenerse para los distritos que no reabran.

Biden enfatiza que los distritos deben tomar decisiones sobre la reapertura de manera segura según las condiciones locales e hizo un llamado al Congreso para que proporcione fondos de emergencia para que los distritos escolares realicen los cambios necesarios y compren equipos de protección.

Otras medidas como el uso de mascarillas también se han transformado en un acto político. El republicano se opone a que su uso se convierta en un requisito nacional y señala que prefiere que sea una decisión tomada por las autoridades de cada estado. El mandatario, que ha aparecido regularmente en público y en privado sin utilizarlas, se burló de Biden por llevarlas frecuentemente durante el primer debate presidencial del 29 de septiembre, justo tres días antes de que él y su esposa Melania confirmaran que habían contraído el virus.

Por su parte, Biden ha señalado que en caso de llegar a la Casa Blanca podría convertir el uso de tapabocas en norma nacional. “Haría todo lo posible para que se requiera que la gente tenga que usar mascarillas en público”, dijo el exvicepresidente de Barack Obama en junio.

El demócrata también prometió revertir la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, una medida sin precedentes que Trump ordenó en la primera fase de la pandemia.

Economía y comercio

En medio de una pandemia que golpeó las finanzas de millones de estadounidenses, Donald Trump insinuó un posible aumento del salario mínimo a $15 dólares la hora. Actualmente es de un promedio de 10 dólares.

