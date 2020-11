Un bebé nació en una letrina en San José y falleció horas después en el Hospital Madariaga de Posadas          

El niño ingresó esta madrugada al centro de salud con riesgo de vida. Tiempo atrás, los médicos habían recomendado interrumpir el embarazo, pero los padres decidieron continuar con el mismo.

Un bebé falleció esta tarde en el Hospital Madariaga de Posadas, dieciséis horas después de haber nacido en la letrina de su casa ubicada en la localidad de San José. Los médicos habían decido interrumpir el embarazo tiempo atrás, pero los padres decidieron continuar con el mismo.

Según pudo reconstruir la policía en base a declaraciones de la hermana del padre de la víctima, la madre se dirigió a la letrina que posee en su domicilio donde notó que los pies de su bebé estaban saliendo, por lo cual su pareja la ayudo en el parto. Posteriormente dieron aviso al hospital local, quienes ordenaron el traslado de la mujer y su hijo hasta el hospital de Neonatología de Posadas.

Cabe destacar que “letrina” es como se conoce a los precarios baños que suelen tener las familias de bajos recursos. Consiste en infraestructura de maderas, con piso de tierra, sin agua corriente y compuesta por un pozo donde orinan o defecan.

El niño, quien fue bautizado como Ángel Ismael, ingresó al centro de salud de la capital de Misiones alrededor de las 5 AM con quemaduras en una de sus piernas, fractura de cráneo y riesgo de vida. Finalmente, no logró sobrevivir y falleció a las 17 hs producto de un parocardio respiratorio no traumático.

Según el testimonio de la tía del recién nacido, tiempo atrás los médicos, tras estudios realizados le habían manifestaron a los padres que “su bebe tenía problemas en la cabeza” y recomendaron interrumpir el embarazo. Los padres se negaron porque manifestaron querer tener a su hijo

En el caso intervino el Juzgado de Instrucción 4 de Apóstoles que, posterior a la muerte, dispuso se inicien actuaciones judiciales y se recepcione declaraciones al padre del niño.

