Alumnos de quinto año que no tengan nota por falta de entrega de trabajos de alguna materia podrán recuperar en marzo de 2021

Explicó la directora del colegio provincial Martín de Moussy de Posadas, Gladys Ledesma, que están cerrando el tercer trimestre y poniendo nota a aquellos alumnos de quinto año que están conectados y presentaron sus trabajos para alcanzar la nota y que aquellos que no están vinculados y no entregaron sus trabajos por algún motivo, tendrán oportunidad de hacerlo en marzo del año próximo para terminar el último año del secundario.

Comentó la docente que desde el mes pasado se pusieron notas y se está cerrando el trimestre, “con los chicos que están conectados y entregaron trabajos y proyectos respondiendo a las distintas materias y cerramos el trimestre con los alumnos que alcanzaron, que el estado de situación de ellos de sus trabajos y evaluaciones les permitió una nota y un promedio de alcanzar y los demás, los que no están vinculados todavía o no entregaron todavía el trabajo, les está faltando alguna materia o están en proceso, no se cierra la nota y tienen una unidad pedagógica para recuperar”.

En diálogo con Radio República, Ledesma mencionó que la evaluación formativa requerirá de un proceso, “va a seguir un proceso que van cerrando los chicos a diciembre, cuando terminan las clases los que están con el contenido de cada materia, por ahí hay un espacio curricular que es un proyecto que entregaron todos los trabajos está todo bien tienen, buenas notas van aprobando y si no va a requerir de más intensificación para poder aprobar. No se cierra no se les pone un no aprobó, no se le pone la nota sino que se extiende hasta el 31 de marzo y creo que también un período de abril para exámenes y estarían terminando su quinto año recién el año que viene. No sabemos aún si va a ser en forma presencial o bimodal”.

Agregó que las calificaciones van a seguir normalmente “como lo estamos haciendo lo único que el colegio les está mandando la libreta a los padres, entran a la página del colegio y ahí van a estar las notas, las libretas están con el primero y segundo trimestre. Los que tienen en proceso o no tienen nota son los que todavía tienen que seguir entregando, está faltando para que apruebe esa materia, no está cerrada su promoción no acredito ése espacio curricular, tiene todo este tiempo sincrónico, generalmente son proyectos, trabajos que van presentando”.

Comentó la docente que loa alumnos en la cuarentena obligatoria perdieron el hábito del horario escolar, “es algo que vamos a seguir en el sistema bimodal, se tendrán que organizar dentro de los horarios que tenían en la escuela, es importante porque no es lo mismo, muchos chicos recién ahora están reaccionando que no van a ir a la escuela en forma presencial y tienen que terminar, entonces están entregando sus trabajos, poniéndose al día, ojala que en diciembre apruebe un porcentaje importante”.

Adelantó Ledesma que el año que viene desde el inicio se intensificarán las tareas de recupero, “nos estamos reuniendo por turno para trabajar sobre los contenidos prioritarios o los proyectos o que trabajo harán. Por ejemplo la orientación en turismo tiene unos proyectos que hay que realizar para recibirse, se trabaja en forma de proyecto y hay que agregarle también la materias, entonces tienen un trabajo integrador para definir la modalidad, Turismo, Economía, Ciencias Sociales, pero a su vez también tiene contenidos de otras áreas y la nota también va al espacio curricular correspondiente”.

Se refirió también a la problemática que debieron enfrentar con los alumnos por la falta de clases presenciales, dado que la falta de presencialidad y el contacto con el otro llevo a alguna depresión a algunos chicos y desde el colegio se trabajó en conjunto con preceptores y profesores para poder avanzar en el tratamiento de ésa problemática.

