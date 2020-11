Desde la Unión Vegana Argentina indicaron que la población vegana aumentó en un 3% durante el 2020

Estudios realizados para medir el porcentaje de población vegana/vegetariana en Argentina dio como resultado que un 12% de la población pertenece a este sector, es decir, aumentó un 3% desde la última medición realizada durante octubre del 2019, que había arrojado un resultado del 9%.

Manuel Martí – Santa María de las Misiones

Manuel Marti, fundador de la Unión Vegana Argentina (UVA), celebró este resultado y explicó que el aumento se ha dado de forma exponencial en todo el mundo y Argentina no fue la excepción.

Con relación al tema, explicó las diferencias entre vegetarianismo y veganismo: el vegetariano no come ningún tipo de carne, pero sí derivados (miel, lácteos, huevos, etc.); en tanto el vegano extiende este compromiso a todos los aspectos de su vida y rechaza cualquier actividad que utilice, experimente o explote animales para cualquier fin.

Según Martí, este año se incluyó a los flexitarianos, que son personas que disminuyeron el consumo de carne en su dieta y la consumen solamente una vez cada una o dos semanas.

Por otra parte, Marti indicó que estos cambios de hábitos de las personas favorecen a su salud, ya que varias enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, se encuentran asociadas tanto al consumo de carne, como al medio ambiente, porque la industria de la carne es una de las que más contribuye al calentamiento global.

En lo que respecta al aumento de población vegana/vegetariana/ flexitariana, comentó que las empresas multinacionales ya empiezan a reconvertirse y readaptarse a estas nuevas demandas, es decir, comienzan a lanzar productos de origen vegetal, que lejos de lo que se cree comúnmente, cubren todas las necesidades nutricionales del ser humano.

También resaltó la importancia de la concientización desde la temprana edad y mencionó que, si bien hay muchas personas adultas que se sumaron al movimiento, los cambios han sido más notorios en las últimas generaciones.

En este sentido indicó que el Gobierno debería informar y concientizar más a los ciudadanos acerca de estas cuestiones y a promover el cambio, sobre todo, por la problemática del calentamiento global.

ZF-A