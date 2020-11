Niñas argentinas asesinadas en Paraguay: a dos meses del crimen, la familia asegura que el Estado paraguayo “obstaculiza” la investigación

Miriam Villalba, madre de Lilian Villalba y tía de María Villalba, las niñas argentinas asesinadas en Paraguay, participó de un encuentro en Posadas para volver a exigir justicia por el ataque a las pequeñas. Como hasta el momento, llegó acompañada de diferentes integrantes de agrupaciones sociales y de su hermana, Rosa Villalba, quienes también solicitaron el esclarecimiento de los hechos.

En la mañana de este lunes 02, un grupo de personas se concentraron en la plaza 9 de Julio de la Capital provincial con el objetivo de dirigirse luego hacia el Consulado de Paraguay en pedido de justicia por las niñas argentinas asesinadas en ese país hace dos meses. Se trata de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 12 y 11 años respectivamente.

Miriam y Rosa Villalba junto a integrantes de agrupaciones sociales.

Anteriormente, Miriam había manifestado que no confiaba en las autoridades paraguayas y aseguró además que desde años atrás su familia es víctima de un plan sistemático que busca matar a los niños que la integran. Según aseguran, ambas criaturas fueron ultimadas por integrantes de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) cuando éstos participaban de un operativo contra el grupo guerrillero llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Antes de trasladarse hacia el consulado, la madre de una de las niñas y asimismo su hermana, Rosa, expresaron que “a dos meses de la cruel tortura y ejecución de Lilian y María, la causa no avanzó en absolutamente nada”. Miriam contó que en la Fiscalía de Derechos Humanos de Paraguay abrieron una carpeta para investigar el crimen, pero no nos dan acceso a la misma: “Obstaculizan el proceso y no nos reconocen en calidad de víctimas”.

La madre de una de las niñas argentinas asesinadas en Paraguay aseguró que no hay detenidos

Miriam durante una manifestación el pasado 7 de septiembre.

“No hay persona privada de libertad, imputada o procesada por este horrendo crimen. Al contrario, lo que buscan -desde el Estado paraguayo- es impunidad para todos los actores morales y materiales, encabezado por el propio presidente, Mario Abdo Benítez. Por eso no nos queda otra opción que reclamar justicia, acompañados de organizaciones sociales y de mujeres”, apuntó.

Aseguró que hasta el momento no hay ninguna persona detenida, por lo que sostiene que “no se hizo nada”. Respecto a la respuesta por parte de las autoridades del vecino país, manifestó que “ellos torturaron y ejecutaron a nuestras niñas, pero su versión es que las familias son las responsables. Les pedimos que dejen de obstaculizar y dejen trabajar al equipo antropológico argentino”.

Rosa Villalba, hermana de Miriam, también tuvo la oportunidad de hablar y sostuvo “nosotros pensamos que incluso las habrán violado. ¿Cuánto sufrieron nuestras niñas? Nosotras no podemos ir a pedirle justicia a los jueces, entonces lo que nos queda es reclamar y seguir luchando, denunciando frente al pueblo y la comunidad internacional. Queremos justicia para Lilian y María, y refugio político para nuestros niños”.

Agradecieron el apoyo de las organizaciones sociales que las acompañan y aseguraron que en Argentina recibieron una asistencia “fenomenal”, así como también de grupos de derechos humanos y la gremial de abogados. “Nos acompañan de forma incondicional. El Gobierno argentino desde un principio presentó los documentos de Lilian y María, que nacieron en Formosa”, enfatizó Miriam.

“Buscan ganar tiempo para borrar todas las huellas y rastros de tortura que sufrieron nuestras niñas. Después de mucha pelea la familia pudo acceder a los cuerpos y, en una revisión rápida, mi hermana y la abogada constataron que tenían muchos cortes de arma blanca”, detalló al final.

El caso de las niñas argentinas asesinadas en Paraguay

Lilian Villalba y María Villalba, de 12 y 11 años respectivamente, eran las niñas argentinas que fueron asesinadas el pasado 2 de septiembre en Yby Yaú, en el norte de Paraguay, cuando integrantes de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del vecino país realizaban un operativo antiguerrillero y atacaron a ambas.

Según habían indicado fuentes oficiales, el grupo al que se enfrentaban se autodenomina Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y los padres de las pequeñas formaban parte de él. Desde la organización denunciaron que los militares paraguayos las abatieron al dispararles por la espalda.

La madre de una de las víctimas y tía de la otra, Miriam Villalba, había precisado en diálogo con Radio Libertad que las dos se habían trasladado a Paraguay desde Puerto Rico, Misiones, para visitar a familiares pero a raíz de la pandemia de Covid-19 y el posterior cierre de fronteras no pudieron regresar.

Según indicó la mujer, “el Gobierno de Paraguay está haciendo una campaña sucia para cubrir la ejecución de las niñas”. En la versión que dieron las autoridades paraguayas, por otra parte, habían manifestado como una “conquista” el procedimiento que terminó con la vida de dos menores de edad.

Entonces, la principal hipótesis que manejan los familiares de las víctimas es que ambas fueron capturadas con vida, torturadas y luego ejecutadas. El examen realizado por los médicos forenses reveló que las balas ingresaron tanto por delante como por detrás de los cuerpos y, además, no fueron a corta distancia.

AV-EP