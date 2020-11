Constituyen el Mercado de Metales con la finalidad de regular precios y cotizaciones en una actividad con gran futuro

Con la finalidad de impulsar a la industria minera y apoyar a las fábricas de baterías de litio y autos eléctricos publicando índices y precios de metales quedó constituido el Mercado de Metales y Futuros SA de Argentina, que servirá de regulador de la actividad que hoy en Argentina no tiene regulación de precios sirviendo además de apoyo financiero a nuevos proyectos, sumando a las provincias mineras y aquellas que quieran adherir para desarrollar proyectos innovadores de tecnología.

El presidente del directorio del Mercado de Metales, Pablo Rutigliano, en diálogo telefónico con Misiones Online comentó que se constituyó la empresa que tiene además la forma de concatenar también a las provincias como Tierra del Fuego que ya se sumó para participar del Mercado de Metales “donde todo lo que es la proyección de precios y los precios cotizantes de los metales ferrosos no ferrosos y preciosos puedan cotizar con garantía de un mercado que hoy por hoy esta con una gran posibilidad de futuro porque Latinoamérica no tiene un mercado de metales”.

Comentó que ya se realizaron acuerdos con las cámaras mineras de Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Mexico, además de establecer acuerdos con estudios de Madrid para desarrollar un plan de inversiones en Latinoamérica.

“Esto lo que hace es darle impulso a la oferta, a la minería, destacó Rutigliano, para poder fondearse con capitales, llevar adelante un modelo de negocios con garantía, un planteo de negocios así las compañías nacionales también van a poder cotizar en este mercado como las fábricas de baterías de litio, fábrica de autos eléctricos, que puedan obtener sus capitales para sus proyectos”.

Agregó que lo que harán es participar a todas las provincias que tienen recursos mineros y las otras que tengan ganas de instalar empresas de tecnología, comparando con lo que es el mercado de granos, “es igual en función al mercado agropecuario, cuando se analizaron determinados patrones, lo que tiene el mercado minero es que no tiene regulación (no por la ley de minería) sino de precios que siempre está en el exterior y no tenemos una regulación interna”.

Aseguró el presidente del Mercado de Metales que el mismo va a dar garantías a los oferentes y a los demandantes con las operaciones que vaya a realizar, “todo lo que viene con respecto al litio, al oro, con diferentes minerales que tengan un mecanismo regulador de precios porque las que tiene las concesiones mineras son muy pocas empresas que extraen y el reto las que no logran hacerlo tienen la logística que les permite decir acá tengo oro o plata o litio, no lo pueden extraer porque no tienen la capacidad de proyectarse al mercado”.

En ése sentido dijo que lo que va a hacer el Mercado de Metales es proyectar estos recursos al formato del mercado de capitales con la participación de las provincias que tienen sus rembolsos como en el litio Catamarca, Salta y Jujuy y esas provincias va a estar incluidas dentro del directorio”.

La sede del Mercado de Metales va a estar en Tierra del Fuego por el aporte que está realizando al proyecto, las demás provincia pueden participaren función del desarrollo de tecnología, porque “es tan amplio el contenido de electromovilidad que el mundo está dando un vuelco significativo, de tal importancia que ese cambio debe sr regulado por un mercado para dar a conocer todos esos proyectos que tenemos en Argentina al mundo y la región”.

