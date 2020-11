Habló el médico de Maradona: «Fue una semana complicada y notamos un bajón anímico»

RELACIONADAS Internaron a Diego Maradona en La Plata

Leopoldo Luque habló sobre la salud de Diego, quien quedó internado en el sanatorio Ipensa. «Lo vi desganado, más enojado, a veces no me quería recibir. No había que esperar a que pase algo grave».

Leopoldo Luque, médico de Diego Armando Maradona, habló en el Sanatorio Ipensa, donde el astro argentino quedó internado esta noche debido a que no se encuentra bien de salud.

«Fue una semana medio complicada para él, con mucha presión. Notamos un bajón, principalmente anímico, que le afectó la alimentación», aseguró Luque en diálogo con los medios.

«Decidimos venir a estudiarlo y ponerlo un poco mejor, lo hablé con él. La idea es dejarlo hasta optimizarlo. Está bien Diego, si quiere se para y se va. No es un cuadro grave ni de urgencia«, explicó Luque y descartó: «Diego no entró con un cuadro de ACV».

«No es un tema de adicción»

Luque, además, descartó en el diálogo con la prensa que esta internación de Maradona tenga relación con las adicciones y explicó que no lo habría traido a este establecimiento. Además, aseguró que no tampoco tenía que ver con coronavirus.

«Lo vi desganado, más enojado, a veces no me quería recibir. No había que esperar a que pase algo grave», afirmó el médico y contó: «Diego perdió peso porque venía entrenando y alimentándose bien».

«Sé que él puede estar diez mil veces mejor. Traerlo acá ayuda, vamos a ver cuánto se queda. No está en una terapia intensiva. Mi idea es tenerlo al menos tres días y ajustar tratamientos que tenía previamente. No hay ninguna urgencia que se esconda ni nada de eso», agregó.

«Le dije que la idea era venir acá y me dijo ‘tengo que dirigir el domingo’. Le dije que venga conmigo y va ‘a estar para jugar'»”, cerró Luque.

La internación de Maradona

Diego Armando Maradona quedó internado este lunes en el Sanatorio Ipensa de La Plata. Allí, el entrenador de Gimnasia permanecerá al menos por esta noche para la realización de chequeos médicos. Las primeras informaciones indican que no se sentía bien desde lo anímico y lo emocional, sumado a un cuadro de anemia.

La última aparición de Maradona fue el viernes pasado, en el encuentro entre Gimnasia y Patronato, en el que recibió un homenaje por su cumpleaños número 60. A Diego no se lo vio bien y estuvo pocos minutos antes de regresar a su domicilio.

(Fuente: TyC Sports)

LD-CP