La prueba de ADN del pelo de Gabriel Leal y la participación de tres personas en el crimen de Pablo Fraire, fueron fundamentales para dictar la prisión perpetua al tercer acusado

El Tribunal Penal 2 de Posadas dio a conocer hoy los fundamentos del fallo, a través del cual se condenó a prisión perpetua a Gabriel Cristobal “Gaby” Leal, como coautor del asesinato de Pablo Fraire, ocurrido el pasado 25 de noviembre de 2002, en el barrio Alta Gracia de Posadas.

Luego de 18 años de haberse cometido el crimen, la Justicia de Misiones, dio por concluido –al menos en primera instancia- la resolución del horrendo asesinato cometido en la Provincia y que tuvo un largo y extenuante proceso judicial.

El Tribunal Penal 1 de Posadas, compuesto por los jueces; Gregorio Busse (Presidente), Juan Manuel Monte y Miguel Ángel Faría, asistidos por la Secretaria Dra. Karina Vanessa Galeano, condenó a Gabriel Leal a prisión perpetua como “coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y criminis causa”. La misma pena habían recibido en el año 2005, Oscar Ramón “Poli” Castel y Ariel Gustavo Aranda Alvarenga (alias el “porteño Axel” ).

Para los jueces del Tribunal Penal 1, “la prueba de ADN ha arrojado un resultado que, en definitiva, prácticamente resuelve el caso, ubica a Gabriel Leal en una posición de contacto físico con Pablo Fraire, al punto de que 43 uno de sus cabellos terminó alojado en el dobladillo de la remera de este último, llevándome a concluir, en definitiva, que Gabriel Leal es autor material -en compañía de los condenados Castel y Aranda- del brutal asesinato de Pablo Fraire y como tal debe responder penalmente”.

Los estudios llevado a cabo en la Unidad de Análisis de ADN del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal, a cargo del Dr. Gustavo A. Penacino, cabe resaltar que dicho avezado concluye que en uno de los pelos hallado en la remera denominado como «muestra 20 «, y cito textual: «…se ha 35 hallado material biológico cuyo patrón genético coincide con el hisopado bucal Gabriel Cristobal Leal, con una Probabilidad de Coincidencia superior al 99,99%”.

Resalta que “ello es así en razón de que de los distintos marcadores genéticos cotejados y comparados, entre el patrón genético obtenido del pelo y el patrón genético correspondiente a la muestra de hisopado bucal de Gabriel C. Leal, se obtuvo una probabilidad de coincidencia superior al 99,99%, en base al resultado de trece marcadores autosómicos que arrojaron dicha coincidencia en sus dos alelos”.

Por otra parte, quedó asentado en los fundamentos de la sentencia que al menos tres personas participaron del asesinato de Pablo Fraire. El cadáver del occiso examinado por el doctor Rogelio Cantero certificó que hubo “muerte violenta producida por múltiples heridas de arma blanca», y se afirma que: «por las características de los distintos tipos de lesiones, arma blanca, lesión de compresión manual sobre brazo derecho y lesiones apergaminada en zona de cuello y rostro como si se hubiera intentado estrangularlo con una soga o elemento similar, supone la actuación de varias personas, no menos de tres”

El informe señala que “es mucho más factible sostener que un sujeto sostenía a Fraire del cuello utilizando el zuncho, un segundo le inmovilizaba el brazo derecho dejando los hematomas ungueales y –además sosteniéndolo de la muñeca; llama la atención que todas las lesiones defensivas estén ubicadas en el antebrazo y mano izquierdos, de lo que infiero que el brazo derecho de Pablo no podía ser utilizado para defenderse, estaba inmovilizado de algún modo, y ello se explica mucho mejor asumiendo la existencia de otro sujeto que sosteniendo la hipótesis del brazo biónico (Fraire era un hombre fuerte, no se inmoviliza el brazo de un hombre fuerte tomándolo de la parte superior del mismo, máxime si éste está luchando por su vida, la diferencia de capacidades físicas para sostener esta posibilidad debería ser colosal, no es el caso)”.

En conclusión dice el informe que “los autores del homicidio de Pablo Fraire han sido al menos tres: quien lo sostenía con un zuncho, quien le inmovilizaba el brazo derecho y, finalmente, quien despiadadamente lo apuñalaba”.

Por la pandemia del coronavirus y debido a las medidas de prevención y seguridad sanitaria, Gabriel Cristobal “Gaby”, escuchó esta mañana los fundamentos de la sentencia, vía videoconferencia entre el Tribunal Penal 1 y la Unidad Penal de Loreto, donde cumple la pena. Las partes recibieron la copia de 78 páginas vía correo electrónico.

LD-CP