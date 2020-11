Comenzó el Cyber Monday 2020 con cuotas y descuentos: mirá todo lo que podés adquirir en Compras Misiones

Desde hoy y hasta el próximo miércoles tiene lugar la edición 2020 de Cyber Monday, evento organizado por la Cámara de Argentina de Comercio Electrónico. Enterate los beneficios y novedades de este año y las ventajas de adquirir a través de Compras Misiones con descuentos y cuotas

José María Gómez – Radio Libertad

En un año atípico, atravesando por la pandemia de coronavirus, las ventas y compras a través de las páginas web aumentaron debido a las necesidades que surgieron por la “nueva normalidad”.

En este contexto llega esta nueva edición de Cyber Monday que durará tres días, durante los cuales se podrá realizar compras online con ofertas interesantes en distintos productos.

Las ofertas estarán divididas en nueve categorías: electro y tecno; muebles, hogar y deco; indumentaria y calzado; alimentos y bebidas; deportes y fitness, bebes y niños; cosmética y belleza; automotríz; viajes.

En cuanto a las empresas que ofrecerán sus productos en la edición 2020, José María Gómez, especialista en marketing digital, contó que la novedad de este año con respecto a años anteriores, es que hay más de 800 empresas que participarán en el evento, y que son muchas más que en otras ediciones.

En Compras Misiones

Compras Misiones es la única plataforma de comercio electrónico de la provincia de Misiones, que en esta ocasión también es parte del evento virtual Cyber Monday con ofertas y descuentos vigentes desde hoy hasta el miércoles 4 de noviembre.

Indumentaria: 25% de descuento en remeras e hilados para dama de Mauro Sergio. Conocé las ofertas haciendo clic acá: https://bit.ly/34MiTiD

Calzado: 20% de descuento en todos los modelos de zapatillas Fila. Accedé a la mejor oferta haciendo clic acá: https://bit.ly/3jJRjGY

Espectáculos: ¡Contratá el show virtual con las Princesas de Disney para las mas chicas! Hasta el miércoles, podés hacerlo con un 20% de descuento: https://bit.ly/2HO9SwZ

En www.comprasmisiones.com.ar accedés a los mejores productos, comprando de manera segura y cómoda con todas las tarjetas, y recibís los artículos en tu casa.

Compras Misiones es el sitio de compras de los misioneros.

Aprovechar cuotas y descuentos

Con respecto a las compras, José María Gómez señaló que “es un evento muy particular para aprovechar las cuotas y descuentos que comienza con 10 por ciento, y la mayoría ofrece hasta 20 por ciento; además hay planes de 3 hasta 12 cuotas, dependiendo de lo que se compre”.

En ese sentido, el especialista en marketing digital, hizo algunas recomendaciones para que verificar cuáles son las verdaderas ofertas. “Para comprar en estos eventos, hay que tener en cuenta que muchas personas se aprovechan y envían ofertas de productos, ya sea a través del correo electrónico o por whatsapp, y esto puede ser que no sea verdad y que no pertenezcan al Cyber Monday”, explicó.

Por tal motivo, Gómez sugirió que “empiecen a ver las ofertas entrando desde el sitio web del evento, entonces de esa manera, las personas se aseguran que la oferta no sea falsa; están controladas por la Facultad de Sociología de la UBA y también por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico donde tomaron precios de referencia 15 días atrás y con eso controlaron que no hayan cambios”.

Otra de las recomendaciones que hizo fue que la gente verifique con atención la información de las ofertas, “más que nada por el tema del envío de los productos que pueden tardar más que en otros tiempos. Eso está aclarado en la página web.”

Agregó que “no deberían comprar con rapidez, y tendrían que ver los detalles de cuando se paga la compra”. Con respecto a esto, antes de que el individuo realice la compra, Gómez aconsejó chequear las tarjetas de crédito “para ver los márgenes de las mismas, ya que cuando las personas quieren comprar con apuro, al momento de efectuar dicha compra, se dan cuenta que la tarjeta o no tiene saldo o no es válida, entonces para no perder ese tiempo es recomendable que chequeen”.

Con respecto a esto, comentó que si es la primera vez que se va a pagar con su tarjeta de crédito una compra online, “es probable que por seguridad, les pidan una autorización. Entonces ese trámite hay que hacerlo previamente. Eso en general hay que tener en cuenta en este evento”.

ZF-A