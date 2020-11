Herrera Ahuad: “El día que se decida el regreso a clases presenciales en Misiones será optativo, no le vamos a cargar esa responsabilidad a los padres”

El gobernador de la provincia aclaró que “dependerá de la seguridad sanitaria y de la evolución de la pandemia”. Volvió a defender la postura de mantener las fronteras cerradas y celebró la inclusión en el Presupuesto nacional, el proyecto misionero de áreas aduaneras especiales: “Los misioneros ganamos 1 millón 200 mil a cero”.

En una extensa entrevista en canal 12, el primer mandatario misionero se refirió este lunes por la noche, a los temas más importantes de su agenda diaria, a casi un mes de cumplir su primer año de gestión.

Dentro de las definiciones más importantes dijo que “la situación epidemiológica es muy dinámica y el regreso a las clases presenciales hay que evaluar día a día. En ningún momento nos apresuramos a anunciar nada porque no podemos volver hacia atrás”.

Enseguida explicó que “El día del regreso a clases será un día seguro. No vamos a cargar la responsabilidad a los padres y no será obligatorio la presencialidad, sino optativo”.

La inclusión en el presupuesto nacional de “una plataforma para agregado de valor”, como lo definió Herrera a la maratónica sesión del jueves último en la Cámara Baja, “es una reivindicación histórica que la venimos reclamando a todos los gobiernos nacionales. Son asimetrías muy profundas”.

Aclaró que “nosotros los misioneros “no reclamamos ni pedimos, gestionamos ante la Nación esa reivindicación. La idea siempre fue demostrarle al poder político nacional que Misiones tiene que transformarse en una plataforma que genere valor agregado en sus industrias y exportación. No sólo un lugar de tránsito”.

“Que la industria reduzca sus costos para ser competitivas con los que vienen desde afuera y la ardua tarea incluyó demostrar que todo lo que se puede pesar se pesa, todo lo que se puede medir, se mide. Con las fronteras cerradas, lo hicimos y cada vez que iba a Buenos Aires, llevaba la carpeta con los números al presidente y a los ministros”, confió el gobernador.

“Parecía una idea descabellada, había escepticismo, pero desde nuestro proyecto político insistimos”, remarcó Herrera.

Consultado acerca de cómo quedó el proyecto final, que incluyó a todas las provincias que tengan fronteras para que puedan crear áreas aduaneras especial, reiteró que, desde el Frente Renovador, “somos un espacio generoso, no somos egoístas. Acá lo importante es destacar que los misioneros ganamos 1 millón 200 mil a cero. Nadie habló en desmedro de esto”

La pandemia

Cuando se refirió a la estrategia que aplicó Misiones para enfrentar la pandemia del coronavirus, el médico que conduce el Poder Ejecutivo provincial expresó que “siempre fue fortalecer las instituciones públicas y privadas. Luego trabajamos para que todos los misioneros aprendan a cuidarse”.

Más adelantó lanzó una frase que resume cual fue la búsqueda principal entre la población, para que se cuiden del coronavirus:” “Prefiero 100 ciudadanos educados sanitariamente que un respirador. La responsabilidad social es la mano derecha de la responsabilidad política”.

Fronteras

Con relación al reclamo que permanentemente hacen sectores de la economía de Puerto Iguazú y sus vecinos de Foz, para que se habilite el puente, Herrera Ahuad fue categórico: “Las condiciones sanitarias no están dadas. En Foz de Iguazú es muy alto de índice de contagio. Y Puerto Iguazú es la localidad de mayor cantidad de contagios que está reportando en Misiones”.

Argumentó que “la apertura del puente, puede generar un beneficio económico, siempre y cuando la población esté sana”.

Lo mismo dijo de la situación de pobladores de Encarnación, porque si hay un paciente paraguayo enfermo y viene a atenderse a Misiones, no podemos decirle que no, pero Misiones se preparó sanitariamente para un millón 200 mil misioneros. No más”.

Y adelantó que “cuando se abran las fronteras, habrá que presentar el carnet sanitario”

Anunció que en el antiguo pabellón de maternidad, en el ámbito del Parque de la Salud, “construiremos el nuevo hospital odontológico de Misiones, junto al otorrrinolaringológico y el oftalmológico”.

Y a la hora de mencionar los hitos más importantes de su gestión, a un mes de cumplir un año de mandato, mencionó a la “creación de la Secretearía de Prevención de Adicciones y el ministerio Cultura. Son ejes de desarrollo pensando en la protección de los misioneros”.

En el mismo orden, se refirió al “Instituto Forestal, que le da un espacio de competitividad a los productores misioneros”. Y finalmente dijo que “la creación de la Secretaría de Cambio Climático, es innovadora, con visión del presente y proyección de futuro”.

D.G.-EP