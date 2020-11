Alas de papel: ¿Sabías que aprender a leer es parte de una decisión emocional?

Todas las personas desean alcanzar el éxito en los distintos ámbitos de la vida, y una de las cuestiones claves para ello es la capacidad de comprensión, desarrollada –en gran parte- por las habilidades lectoras. Ante ello, la Licenciada Andrea Dos Santos presenta un entrenamiento de 30 días, a partir del cual aprenderás a desarrollar esa capacidad de una manera práctica y eficaz.

¿Sabías que solo cuatro de cada diez argentinos lee un promedio de 1.6 libros al año? Así lo confirmaron los datos relevados por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través del desarrollo de una encuesta sobre consumos culturales, en la cual se preguntó a las personas sobre cuáles son las causas por las que leen y también porque deciden no hacerlo.

Los resultados fueron sorprendentes. El 9% de los encuestados afirmó que decide no leer a causa de los elevados costos de los libros, a lo que se suma la falta de tiempo, mientras que un 47% de la población indagada alegó no hacerlo porque no le interesa. En consecuencia, surgen distintas preguntas, como ser:

-¿Estos datos serán consecuencia de las faltas de expectativas?

-¿La problemática es consecuente de faltas de hábitos?

-¿Será, tal vez, una cuestión de creencias?

-¿Podrá ser una cuestión relacionada con la falta de motivación?

“En Alas de papel identificamos tres aspectos decisivos a la hora de leer: el relacionado a las cuestiones educativas, es decir con como aprendimos a leer; el relacionado a las cuestiones personales, como los hábitos y la organización de tiempos; y los aspectos emocionales, es decir aquellas decisiones que tomamos y que tienen un profundo fundamento detrás. Hablamos de la motivación, ese motor que nos invita a tomar acción”, aseguró Andrea Dos Santos, Licenciada en Educación.

Y a ello agregó:

“Hoy les quiero hablar a ese 47% de los argentinos que no siente interés por la lectura, para que comprendan que se trata de una práctica con profundos y sorprendentes efectos positivos. Los invito a que descubran cual es su motor interno, para que lo pongan en acción y puedan así comenzar a ver otros mundos a través de lo expresado por los autores”.

Hay una frase muy adecuada de expresar en este momento, dijo Andrea, y es que “nadie ama lo que no conoce”; tal vez este sea un buen momento para convertirte en un buen lector, buscando un libro que te motive y te incentive a dar los primeros pasos.

Si te interesa conocer más de este tema, como así también descubrir como poder fomentar tus habilidades lectoras y alcanzar el éxito que necesitas, podes comunicarte con el equipo de profesionales de “Alas de papel”, en donde tienen preparado un entrenamiento personalizado de 30 días de duración. Para ello, rellená el formulario descrito a continuación o comunícate a través de las diferentes redes sociales.

Ganá tiempo, confianza y autoestima con el entrenamiento de “Alas de papel”.

