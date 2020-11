Elecciones en Estados Unidos: figuras de Hollywood respaldaron públicamente al candidato Joe Biden

Hailey Baldwin, Tom Hanks, Taylor Swift, Dwayne La Roca Johnson, Demi Lovato, entre otras estrellas respaldaron al candidato del Partido Demócrata. El 3 de noviembre se llevarán adelante las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Los votantes tendrán que elegir entre Joe Biden, candidato por el Partido Demócrata, y Donald Trump, del Partido Republicano, que busca ser reelecto como mandatario.

Como ocurrió en otros años, muchas celebridades de Hollywood se mostraron comprometidas con la campaña. De hecho, en los últimos días algunos famosos votaron por correo y no dudaron en convocar a sus millones de seguidores para que participen de los comicios, ya que no es obligatorio.

Estrellas del cine, la música y la televisión expresaron abiertamente su apoyo a la fórmula demócrata integrada por Joe Biden y Kamala Harris. A continuación, las figuras que respaldaron al contrincante de Donald Trump para la Casa Blanca.

Jennifer Aniston

La estrella de Friends publicó una foto en sus redes del momento en que dejaba su boleta. La actriz, que tiene 38 millones de seguidores en Instagram, sorprendió por el look que eligió para la ocasión: un sencillo conjunto de jogging de color gris.

En la descripción del posteo, dio a conocer que apoyó la fórmula demócrata integrada por Joe Biden y explicó los motivos: “Voté por ellos porque ahora mismo este país está más dividido que nunca”.

Leonardo DiCaprio

El protagonista de Titanic, La isla siniestra, El lobo de Wall Street, entre otros éxitos de taquilla, también apoyó a Biden. De hecho, a principios de marzo, el ganador del Oscar asistió a una recaudación de fondos para este candidato, en la que además asistieron otros referentes de la industria del cine.

En recientes declaraciones a la prensa, DiCaprio instó a la ciudadanía a manifestarse en las urnas. “Existe un vínculo estrecho entre el sufragio y la ansiada igualdad de los ciudadanos. Hemos sido creados como iguales, aunque realmente no lo seremos hasta que no votemos todos. Así que no esperen más», comentó.

Hailey Baldwin

La modelo respaldó recientemente al dirigente demócrata con una publicación en Instagram. En la imagen, la esposa de Justin Bieber estaba celebrando el Día Mundial de la Salud Mental y usaba una camiseta con el logotipo de la campaña de Biden.

“Algo que ha afectado mi salud mental es el estado de nuestro país y su futuro. Tengo esperanza, pero tenemos quehacer colectivamente el cambio que queremos y eso significa salir a votar”, expresó la influencer.

En una imagen que subió a sus historias, Hailey también resaltó la importancia de que los Estados Unidos tenga por primera vez una mujer como vicepresidenta.

Tom Hanks

El actor de películas como Forrest Gump, Náufrago y Salvando al Soldado Ryan, se involucró en la contienda electoral a favor de Biden. En agosto, Hanks participó de la gala “Grassroots Fest», una convención que realizaron partidarios del exvicepresidente de Barack Obama para recaudar fondos para la campaña.

En esa ocasión, la estrella de Hollywood dio un enérgico discurso. “Cada elección llega y siempre se puede argumentar ‘esta es la elección más importante de nuestras vidas’. Esta es la elección más importante en la historia de los Estados Unidos”, resaltó convencido.

Taylor Swift

La intérprete de “Shake it off”, “Blank Space” y “Love story”, entre otros éxitos, siempre se mantuvo al margen de la política. Sin embargo, en los últimos años, la cantante se comprometió fuertemente con las acciones de diferentes organizaciones LGBTIQ.

En una entrevista con la V Magazine, la estrella respaldó la campaña de Biden-Harris y dijo que esa fórmula para la Casa Blanca“toma en serio los riesgos para la salud global y antepone la vida de su gente”.

Fuente TN

