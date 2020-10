Prevención de adicciones en Misiones: 83 adictos en recuperación serán los primeros beneficiados del programa para la entrega del incentivo económico

Durante una entrevista, el ministro de Prevención de Adicciones de Misiones, Samuel López afirmó que Misiones ya no es solo una provincia de tránsito, sino que es de alto consumo y un foco de microproducción. En ese sentido, anunció que desde noviembre iniciarán los trabajos de acompañamiento con los beneficiados del programa Potenciar Acompañamiento y solo en el primer mes, más de 80 personas con problemas de consumo de sustancias serán las beneficiadas.

Radio Santa María de las Misiones

En relación al papel que cumple la provincia en el narcotráfico, López destacó el accionar del Gobierno y afirmó que el cierre de fronteras ayudó en la disminución de la propagación de algunas sustancias.

«En Misiones lo que se produce es más para el consumo individual. Nosotros no tenemos casos concretos de producción masiva, pero más desde lo micro sí, pero lo que sí sabemos que en países limítrofes hay una gran producción en escala».

El titular del Ministerio de Prevención de Adicciones en Misiones explicó que el mercado del narcotráfico los delincuentes han implementado nuevas estrategias como el delivery o buscar personas que ante la necesidad económica alquilen sus autos para el transporte, sin saber la gravedad o el peligro de estos hechos.

«Nos hemos encontrado con el tema de cigarrillos en plena cuarentena. Nosotros vemos nuestro aporte muy relacionado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en estos se entiende que el narcotráfico está muy relacionado a la vulnerabilidad y al acceso al empleo».

Prevención de Adicciones en Misiones: Programa potenciar acompañamiento

Semanas atrás en diálogo con Radio Libertad y Misiones Online, el ministro Samuel López, quien estuvo a cargo durante 10 años del Hogar de Día de Posadas, para niños en situación de calle, consideró que “lo que viene a hacer este programa es justamente potenciar el acompañamiento, que es lo que más necesitan las personas que están en etapa de recuperación».

«Más es acompañamiento de sus padres, del resto de su familia, del Estado y de los distintos dispositivos comunitarios, para tratar de superar esta situación que es muy difícil. Tenemos casos de personas que están durante 10 años en tratamiento porque vuelven a reincidir por caer otra vez en las garras de las adicciones, justamente por esa falta de acompañamiento”.

El funcionario indicó que desde un primer momento en Misiones se empezó a ver esa necesidad y por eso se conformaron alianzas de distintos dispositivos para que acompañen en el proceso a las personas en recuperación.

“Potenciar Acompañamiento”, que consistirá en la entrega de un incentivo económico de 8.500 pesos, a personas que se encuentren realizando una etapa avanzada de sus tratamientos de recuperación de las adicciones.

«En noviembre recién trabajaremos con el primer grupo de personas que en este grupo son 83 personas, un número fácilmente medible y de diferentes localidades. Queremos ver los objetivos y cumplirlos».

Cierre de fronteras

Samuel López afirmó que las drogas sintéticas como la Ketamina han sido preocupantes antes de pandemia debido a su procedencia de distintos lugares como la zona centro de la Argentina y países limítrofes debido al cierre de fronteras».

«Es una droga preocupante, porque se da en determinadas clases sociales. La pandemia ayudó a que disminuya la propagación de esta sustancia».

¿La internación es la solución?

Según el ministro, la internación no es la solución. «Muchas veces es como decir quiero que me saquen el problema. Cuando no trabajamos a tiempo se llegan a estas instancias. La internación no es efectiva si es obligatoria y si es de esta manera, con presión porque a la semana podría acceder al alta voluntaria».

Sostuvo que en casos puntuales en que las personas no pueden trabajarlo desde lo ambulatorio, el paciente puede acceder a esta internación.

Destacó el trabajo de las iglesias católicas y evangélicas, así como de distintas organizaciones en el acompañamiento de los jóvenes con adicciones. «No es solo por una cuestión de contención, sino de acompañamiento. El programa Potenciar Acompañamiento es bajo la modalidad ambulatoria y de internación».

En relación a la internación explicó que en el caso de patologías duales se maneja en estrecha relación con el Hospital Carrillo y en casos de internación en sí, con el centro Manantial y sostuvo que hay personal de guardia que atiende sin turno en primera instancia, por lo que invitó a la población que lo requiera acercarse a la institución.

El titular de prevención de Adicciones de Misiones indicó el interés del Gobernador en abrir espacios de atención en Oberá, Puerto Esperanza, San Vicente y San Pedro y ven la necesidad de trabajar en la Costa del Uruguay que, según explicó ahora es el lugar más deficiente en la oferta de dispositivos de atención.

Tenemos un proyecto interesantísimo en Oberá para un espacio de atención en el hospital, pero queremos potenciar los sistemas que ya tenemos como en el Hospital de Eldorado en los casos que se requieran.

«Es otro tipo de atención, lo que queremos no es que solo se atienda en la parte aguda, sino que nosotros podamos darle acompañamiento en la parte ambulatoria y el seguimiento, pero debemos tener centros exclusivamente para trabajar en la recuperación, no solo trabajar la parte aguda, sino el acompañamiento».

