Eldorado despidió a un reconocido ciclista y alertan sobre las precauciones a tener en cuenta

Días atrás un ciclista de la Capital del Trabajo, perdió la vida en uno de los caminos internos de la ciudad, que solía frecuentar como circuito habitual con su bicicleta. Lo encontró un vecino, y luego de pasar casi una semana en coma inducido, lamentablemente el hombre falleció producto de las lesiones que le provocó la caída.

Mario L. era reconocido en el ambiente de los ciclistas de la zona norte, en referencia a lo que le sucedió, su hija- Paula L. detalló «mi papá tuvo un accidente mientras andaba en bicicleta como todos los días, no se sabe si fue un simple accidente o tuvo un síncope o algún otro evento que provocó la caída, no lo sabemos. No hubo autos ni otras personas involucradas».

Y agregó «la caída le produjo traumatismo de cráneo con múltiples contusiones hemorrágicas en el cerebro, a pesar de usar casco, y además contusión pulmonar. Él llegó muy grave al hospital, y pasó rápidamente a terapia. Estuvo en coma inducido luchando durante una semana», hasta que finalmente se fue.

Paula resaltó que su padre era un experimentado en el sector, «él era ciclista hace muchos años, un tiempo fue competidor y en los últimos años este era su hobby. Amaba andar en bici, era muy feliz haciendo eso, amaba su vida y se fue muy feliz».

El accidente de Mario L. ocurrió en la tarde del viernes 16 de octubre, en el camino interno que se dirige hacia el balneario Copacabana, ubicado en el km 6. «Es un camino que va por atrás y sale por la avenida Formosa, lo encontró un vecino que pasaba por allí, y contó que cuando lo halló estaba inconsciente en el camino, así es que llamó a la ambulancia y a la policía. Lo trasladaron al hospital y le hicieron una tomografía donde salió que tenía traumatismo de cráneo y tenia rotas varias costillas, lo que le afectó el pulmón. Yo fui enseguida hasta el lugar» comentó Luis Suárez- propietario de la Bicicletería «Vicio Bikes».

Además Suárez destacó que «para nosotros es muy dura su partida porque Mario sobre todo es un amigo de muchos años con el que siempre pedaleábamos, hacíamos viajes, compartimos muchas cosas. Él era un experimentado con la bicicleta, no era alguien que recién empezaba, y amaba el ciclismo».

Precauciones a tener en cuenta

A raíz de lo sucedido y ante la pregunta de qué le recomendaría a la población para reducir los riesgos y peligros, Luis Suárez- que compite hace 30 años en ciclismo y es integrante de varios grupos de este rubro- dijo «lo primero que les diría es que siempre hay que salir con casco, aunque salgan una sola cuadra. Nadie está excento de que le pasen las cosas, pero el casco es una gran ayuda para proteger al ciclista».

En la misma línea sostuvo «también hay que tratar siempre de salir en grupo, o por lo menos de a dos, para evitar robos, hechos de inseguridad o para contar con alguien en caso de descompensación. Si es un grupito de dos o más, es más difícil sufrir un hecho de inseguridad y es más seguro en todo sentido».

En cuanto a las altas temperaturas que tenemos en la provincia de Misiones, dijo «yo toda la vida salí igual con altas y bajas temperaturas. Pero es importante, en el calor, contar con una hidratación previa, y luego darle continuidad durante el trayecto que se decida hacer».

Y añadió «si van a salir en horarios picos de calor como mediodía o siesta, deben hacer salidas progresivas. Es decir, la primera vez pueden salir media hora, luego 15 minutos más, y después recién una hora, hasta que van agregando más tiempo si el cuerpo se adapta bien. Siempre salir con protección contra el sol y bien hidratado».

