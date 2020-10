Armados con machetes, una organización con integrantes foráneos quema una reserva natural y toma tierras en el norte de Misiones

Es el quinto viernes que un empresario de Wanda debe “salir corriendo” hacia la Policía para denunciar que tomaron tierras en forma ilegal e ingresaron a su propiedad. En esta oportunidad, un Lote (N°74) ubicado a 200 metros sobre Ruta Nac. 12, km 1586, y a 300 metros de las Minas de Piedras Preciosas, al ingreso de la localidad. Es un área que fue un camping décadas atrás y que un empresario local invirtió en la compra del terreno ya que proyectaba un emprendimiento turístico y de conservación de un área de reserva natural.

La propiedad de 4 hectáreas, Lote 75 (Parcela 21B, Manzana 081) y otras de 11 hectáreas, Lote 74, que abarca un área de reserva natural y llega al arroyo El Bonito, donde funcionaba un camping décadas atrás, ya tiene un año de conflictos por usurpación ilegal.

El objetivo de los privados en el sitio era impulsar en algún momento un proyecto ecológico con cabañas construidas para ecoturismo. Pero la usurpación comenzó primero con unas 23 hectáreas del lote vecino, de un empresario que reside en Iguazú y que recurrió a la Justicia para el desalojo sin respuesta a la fecha. Después, no conformes con la toma de las 23 hectáreas, nuevas usurpaciones avanzaron sobre el terreno vecino de otras 4 hectáreas, unos 4.400 metros cuadrados.

“El lote que fue tomado este viernes es el más grande, Lote 74, por quinta vez en este mes se tuvo que recurrir a la Policía local. El lote se ubica sobre una naciente de agua conocida como el arroyo Bonito, vertiente proveniente de un lote vecino que también fue tomado en su totalidad”, explicaron fuentes consultadas.

Ante el conflicto, y la ausencia de respuesta tanto de la Justicia como de la Municipalidad de Wanda y el Concejo Deliberante, espacios institucionales donde han recurrido por la problemática en reiteradas oportunidades en el último año, el propietario ya lo oferta para la venta a través de mercado libre.

“Es ideal para cabañas o camping, a 40 km de Iguazú, a 300 metros de la mina de Wanda, a 200 metros de la Ruta 12”, dice el aviso publicado. La pregunta es quien invertiría con una situación de inseguridad como la que se vive en la localidad frente a la metodología de usurpación de tierras privadas. Consultas por la propiedad aparecen en forma permanente, pero cuando se informa de la situación del lugar, desiste el interés de los inversores potencial.

Foto de la propiedad. Lo que era el Lote cuando compró el lugar para invertir en un emprendimiento turístico

Este viernes, la toma de tierra del Lote 74 fue alertada por un vecino, tras escuchar ruidos de macheteada del bosque natural. El dueño del lote se presentó acompañado de la Policía y las escrituras de la propiedad, constataron la usurpación ilegal ya que se encontraron con un centenar de personas.

“Fue una muy fea situación, eran un centenar de personas que nos recibieron con machetes, mucha tensión entre la Policía y la gente, no respetan nada, no quieren escuchar ni les interesa la documentación que se expone para que se retiren. Piden que venga un juez, que sin la orden de un juez no se van. Sostienen que ellos necesitan un lugar para vivir y que ese lote es una reserva natural. Y efectivamente, era una reserva natural que se conservaba para un proyecto de ecoturismo, pero hoy quemaron y cortaron todo, prendido fuego estaba el lugar y nadie se presentó a por lo menos decir a estos inconscientes que no se puede quemar. También elevaremos la denuncia ante la Dirección de Bosques de Ecología, para informar del daño ambiental generado, porque legalmente hay un propietario. Pero efectivamente, es una batalla perdida, la propiedad privada no tiene quien la defienda ni la haga respetar en Colonia Wanda”, expresaron fuentes de ArgentinaForestal.com que estuvieron en el lugar.

Por razones de seguridad, prefieren que se preserve sus nombres. La propiedad del empresario sufre usurpaciones sistemáticamente y aseveran que la gente está “organizada” al momento de tomar el terreno argumentando que es porque “necesitan”.

En la localidad consideran que, como se expuso semanas atrás en un informe de Misiones Online sobre «El negocio inmobiliario detrás de las usurpaciones de tierras», en este caso la metodología indicaría que se trata de personas informadas y organizadas para ocupar la propiedad. “Saben todo para hacer una toma ilegal, y alguien le facilita esa información”, cuestiona la fuente.

En este caso de los vecinos y propietarios del ex camping de Wanda, se trata de unas 27 hectáreas en total que ya fueron usurpadas ilegalmente en el último año y que dañaron los bosques nativos y los bordes protectores del Arroyo Bonito, ya que no respetan ninguna ley. “Una vez que se instalan no se van más, queman y tumban todo. Los vecinos estamos muy preocupados porque nadie hace nada para frenar la toma de tierras privadas en Wanda”, aseveran.

Foto de la propiedad. Lo que era cuando compro el lugar para invertir en un emprendimiento turístico

Metodología de usurpación

El 9 de octubre, viernes 17 horas, habían usurpado ilegalmente el Lote, quemaron áreas, se denunció ante la Policía el hecho por cuarta vez, y el propietario pide a los custodios que lo acompañen para frenar el avance de los usurpadores.

El 16 de octubre, viernes 16 horas, vecinos avisaron al propietario que ingresaron gente al lote con maquinaria y comenzaron a tumbar el monte. Para los vecinos del lugar es una “metodología” de avanzar los días viernes sobre las propiedades, porque no hay juzgados ni organismos públicos donde recurrir en forma inmediata. “Es desesperante, esto desanima a la familia para cualquier proyecto, e incluso descapitaliza la inversión realizada. No se recupera lo perdido y no sabemos qué más hacer porque no hay desalojo, no frenan la inversión, nadie viene a apoyarnos, estamos solos”, expresó el propietario.

En Wanda todos se conocen, en tomas de tierras anteriores se reconocieron a “líderes” de la organización que son vecinos que residen en otros barrios municipales construidos bajo la misma presión social: ocupación ilegal de tierras privadas. La Municipalidad terminaba comprando los terrenos para construir asentamientos barriales para la gente que se instaló de forme ilegal en esas tierras.

Este viernes, la toma fue “liderada” por una mujer a la que mencionaban como “La Porteña”, quien enfrentó a la Policía y al propietario para negar a retirarse del lugar “sin la orden de un juez”. Al encontrar resistencia, la Policía se retiró del lugar, para regresar alrededor de las 19 horas, en un operativo mayor, con personal de la Comisaría local y de Puerto Libertad, Wanda y la División del Comando Radioeléctrico de Puerto Esperanza. Después de dialogar con las personas, alrededor de 60 en ese momento, y notificarle que se trataba de una propiedad privada, estas personas se comprometieron a retirarse del lugar.

En tomas de tierras anteriores, justificaban los usurpadores que la intrusión se daba porque “necesitan donde vivir y el dueño del lote no es de la Provincia o porque no tenían cerco como límite de propiedad privada. Este caso, se trata de un empresario de Wanda, toda la localidad sabe quién es el dueño de esa propiedad, sin embargo roban los cercos, tumban el monte y usurpan la propiedad”, relataron vecinos de la localidad.

Tras el informe publicado sobre “El negocio detrás de las usurpaciones de tierra en Misiones”, los vecinos de Wanda aseveran que es una realidad lo que se refleja en este artículo. Además de estas 27 hectáreas usurpadas en el último año en tierras del ex camping de la localidad, y a pocos metros de las Minas Preciosas de Wanda, donde dos empresarios ya desistieron de un proyecto turístico por toma de tierras ilegales y organizadas, habría una docena de casos de toma de tierras ilegales sin respuestas. Las denuncias los propietarios evitan hacerlo en los medios de comunicación, ya que todo está presentado en la Policía local, la Justicia y la Municipalidad de Wanda, que son los espacios institucionales donde consideran deberían encontrar respuestas.

Desde la redacción de este medio, intentamos durante la jornada mantener una comunicación con el intendente de Colonia Wanda, Felipe Jelen, pero al cierre de la edición no se logró mantener una entrevista con el jefe municipal.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

P.E.--EP