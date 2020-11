Análisis semanal: un anhelo histórico de Misiones que nunca estuvo tan cerca

Más allá de la letra fina del Presupuesto nacional aprobado por Diputados en la mañana del jueves, el tratamiento legislativo que tuvo hasta ahora el proyecto dejó en evidencia que el Gobierno nacional tiene voluntad política de darle a Misiones un tratamiento impositivo diferenciado que mejore la competitividad de su economía frente a las de los países limítrofes. Gracias a eso, Misiones está hoy más cerca de lo que jamás estuvo de hacer realidad un anhelo histórico.

Esa voluntad política es un dato central porque, si el proyecto se aprobara sin cambios en Senadores, el Ejecutivo nacional tendría la facultad de crear áreas especiales aduaneras sin necesidad de pasar por el Congreso y entonces sí, Misiones podría tener lo que hace tanto necesita, sin necesidad de mayores trámites.

Las intenciones del Gobierno nacional de cumplir con los pedidos formulados por el presidente de la Legislatura provincial, Carlos Rovira, y el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, quedó plasmada en la redacción del proyecto que llegó a la comisión de Presupuesto que creaba un área aduanera especial en Misiones con muy amplios beneficios impositivos.

Al ver semejante beneficio para Misiones, las demás provincias que tienen frontera –cuyos votos son necesarios para sancionar el Presupuesto- ejercieron presión para recibir el mismo tratamiento. Como no estaba en los planes de Nación crear territorios aduaneros especiales en las 18 provincias que tienen frontera internacional, se optó por facultar al Ejecutivo a crearlos en cualquiera de esos lugares.

Esa delegación de facultades mejora sustancialmente las posibilidades de Misiones de obtener beneficios fiscales, porque saca la discusión de la órbita del Congreso, donde los intereses propios de las otras 23 jurisdicciones conspiran en contra, y deja la cuestión en manos del Ejecutivo nacional, que ya demostró estar dispuesto a atender los planteos de Misiones.

Además de la buena relación política entre los gobiernos nacional y de la Provincia, que quedó en evidencia durante las últimas visitas del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y una de las figuras más fuertes dentro del Frente de Todos, Sergio Massa, y del presidente Alberto Fernández, operan a favor del pedido de Misiones los argumentos objetivos que lo respaldan.

Con más del 90% su perímetro haciendo frontera con Brasil y Paraguay y teniendo dentro de su territorio a los dos pasos de tránsito vecinal fronterizo más activos del país (Posadas e Iguazú), Misiones es la primera provincia que este y cualquier otro gobierno nacional debería tener en cuenta a la hora de pensar en tratamientos impositivos diferenciados.

En tanto que lo escaso de su territorio que está conectado al resto del país, indica que la forma más natural, fácil de instrumentar y de controlar un área aduanera especial en Misiones sería extenderla a todo su territorio. Bastaría un puesto de control en la ruta 12 y otro en la 14 para supervisar todo lo que entra y sale.

Pero Misiones no solo necesita un tratamiento impositivo diferenciado por las asimetrías con los países vecinos, también la merece como compensación por la histórica desventaja que sufre en el reparto de los fondos federales a través de la coparticipación y en los planes nacionales de infraestructura, lo que llevó -por ejemplo- a que Misiones sea la única provincia a la que no llega una red de gas natural.

Pero en un país presidencialista como Argentina, hasta el mejor fundamentado y más razonable de los proyectos que impulse una provincia puede terminar en nada si no hay en la contraparte nacional la voluntad política de concretarlo. Misiones ya aprendió esa lección con el fisco que resultó el artículo 10 de la Ley Pyme, anunciado con bombos y platillos por los representantes en provinciales de Juntos por el Cambio, pero nunca llevado a la práctica por el proverbial desinterés en la materia de parte del expresidente Mauricio Macri, quien oportunamente reconoció a este periodista que no tenía ni idea de qué se trataba ese artículo.

De allí las intensas gestiones que viene desarrollando el gobierno de la renovación frente al actual presidente y su entorno, incluso antes de que fuera electo. “Fue un desafío muy grande que asumimos con el acompañamiento de todo el pueblo misionero, el presidente de la Cámara de Representantes, el empresariado y presentamos esa necesidad ante el presidente de la Nación. En varias oportunidades pude demostrarle con números concretos, esa reivindicación histórica que es muy necesaria para el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia”, destacó Herrera Ahuad.

Desde el Gobierno provincial tienen plena confianza en que el presidente cumplirá con el compromiso asumido de dar a Misiones un tratamiento impositivo diferente y ya comenzaron las gestiones para darle forma concreta a ese concepto.

Lo que viene será definir la extensión territorial y la amplitud de los beneficios impositivos que ofrecerá el área aduanera especial en Misiones. Desde el Gobierno provincial, con el respaldo del sector privado en su conjunto, se mantienen firmes en la pretensión de convertir a todo territorio provincial en territorio libre de impuestos nacionales, pero eso todavía es materia de negociación.

CON LA APROBACIÓN EN DIPUTADOS, MISIONES LOGRÓ INCORPORAR TODOS SUS PEDIDOS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO NACIONAL 2021 Gracias gestiones impulsadas por nuestro Gdor @herrerayflia, el presidente de la Cámara de Diputados, @rovira_carlos y representantes renovadores en @DiputadosAR pic.twitter.com/gAmxzpSif8 — Adolfo Safrán (@adolfosafran) October 29, 2020

FET y obras

El proyecto de Presupuesto que aprobó Diputados también incluye un artículo orientado a agilizar la operatoria del Fondo Especial del Tabaco (FET) del que dependen miles de productores misioneros. El nuevo sistema dará más agilidad en los pagos.

Además, se incorporó un paquete de obras muy importantes por más de 10 mil millones de pesos para desarrollar en la provincia, en casi todos los municipios, durante el año próximo.

Se incluyen obras de infraestructura vial, principalmente rutas, redes de agua potable, obras de infraestructura eléctrica, redes y tendidos, tres plantas fotovoltaicas, viviendas, entre otras.

La Renovación considera este hecho como un logro trascendental e histórico, producto de la seriedad política y el respeto que se ha ganado la provincia de Misiones después de muchos años de transitar un camino de transparencia, revalorización de la palabra, austeridad y compromiso.

Impulso al turismo

Con el objetivo de apuntalar la recuperación del turismo, el Gobierno provincial anunció la puesta en funcionamiento del programa Ahora Vacaciones, que otorga un descuento de hasta 50% en la compra de paquetes turísticos y es compatible con el programa nacional Pre Viaje.

El Ahora Vacaciones apunta al turismo interno y persigue el triple objetivo de asistir a uno de los sectores de la economía de Misiones que sufrió con mayor dureza los efectos de la pandemia; promocionar el turismo interno para generar un efecto “burbuja sanitaria” dentro de la provincia y propiciar que muchas agencias que usualmente trabajaban solamente como emisivas, comiencen a desarrollar también el turismo receptivo.

La gestión de Herrera Ahuad continuó con su ajetreado ritmo habitual con la entrega de cien títulos de propiedad en Oberá, dignificando a muchas familias que ahora tienen su espacio propio y el anuncio del pago del salario en forma puntual, como viene ocurriendo en la provincia desde hace casi 20 años, lo que representa un dato no menor en medio de una creciente crisis social y económica.

Récord de leyes

En tiempo de pandemia y con la virtualidad como aliada, la Legislatura provincia alcanzó un récord de sanciones con más de 1.500 proyectos aprobados, de los cuales 87 se convirtieron en ley y muchas de ellas fueron impulsadas por la oposición.

La agenda de prioridades estuvo marcada por los proyectos vinculados a la salud pública, con numerosos programas creados que elevan el servicio de vanguardia que reciben los misioneros. Pero no quedaron afuera temas vinculados a la innovación, la tecnología y la idea disruptiva que impulsa la renovación de desarrollar una combinación de espacios como el Silicon, el Polo Tic, la robótica, junto con el Parque Industrial y Marandú, que representen un mar de oportunidades laborales para el desarrollo de los jóvenes misioneros y sus numerosas demandas actuales y futuras.

Las dudas que pudieran haberse planteado en torno a la virtualidad quedaron despejadas luego de un período en el que se consiguieron cifras récord de productividad.

Salvo el discurso inicial de apertura de sesiones ordinarias del primero de mayo, cuando el gobernador concurrió al estrado, ocupado únicamente por el presidente Carlos Rovira, más la presencia en la tribuna del vicegobernador Carlos Arce y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosana Venchiarutti, el recinto del moderno edificio enclavado en el corazón del Parque Paraguayo no albergó este año a los legisladores.

Asimismo, en el período de cuarentena, se logró la evaluación y designación de casi 20 jueces en diferentes puntos de la provincia, que permitirán a los ciudadanos tener el servicio de justicia más cerca y de manera más inmediata. A la vez, hay más de 20 cargos que se han evaluado y están para la inminente designación.

La pandemia, como dijo Carlos Rovira al principio, terminó siendo una oportunidad muy bien aprovechada por el misionerismo, que salió fortalecido en términos de gestión e incluso de cantidad de casos.

Una carta con varias interpretaciones

A diez años de la muerte de Néstor Kirchner y a uno de la victoria electoral del Frente de Todos, la vicepresidente Cristina Kirchner publicó una carta en la compartió “sentimientos y certezas”, según sus propias palabras.

La amplia difusión y los múltiples análisis que se tejieron en torno a la epístola refrendaron la centralidad que ocupa Cristina en la escena política nacional y el amplio espectro de reacciones que concita su figura.

Aseguró que en el Gobierno nacional quien toma las decisiones es Alberto Fernández: “En la Argentina el que decide es el Presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él. Que nadie te quiera convencer de lo contrario”, redactó.

Para algunos la frase fue leída como muestra de apoyo a la autoridad del presidente, usualmente menoscabada desde un sector del periodismo que le atribuye una dependencia poco menos que servil a su vice.

Pero otros entendieron la misma frase como un intento de Cristina por despegarse de un gobierno cuya imagen se está deteriorando.

En otro fragmento de su carta, acusó a un sector de la prensa de atacar al presidente solamente porque “no aceptan que el peronismo volvió al gobierno”.

Argumentó que cuando ella era presidente le achacaban cierto grado de autoritarismo en el trato a sus opositores, algo que no pueden decir de Alberto, pero que aún así lo atacan. “Maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los ‘defectos’ que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión”.

De nuevo en ese párrafo varían las interpretaciones entre quienes ven un respaldo al presidente y quienes se detienen en aquello de los “funcionarios que no funcionan” para ver allí una crítica abierta a la gestión del presidente.

(No tan) Juntos por el Cambio

Si en el oficialismo las internas se presumen, en la oposición son más evidentes. Después de que el expresidente Mauricio Macri trajinara estudios de televisión en un intento por recuperar la centralidad perdida durante sus inexplicables paseos por la vieja Europa, varios integrantes de la deshilachada coalición opositora parecen decididos a avanzar en la construcción de un macrismo sin Macri.

Como punta de lanza aparece la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien no tiene pelos en la lengua para advertir que Macri “ya fue”. “Ahora estoy enojada, pero vaya que lo he bancado. Ahora estoy enojada porque me faltó el respeto, pero soy amiga de Juliana. Él ya fue; fue, quieras o no”, declaró en su ámbito natural, las cámaras de TN.

Después de semejantes declaraciones, la inefable chaqueña recibió el viernes en su chacra de Exaltación de la Cruz al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, con el objetivo de “fortalecer” Juntos por el Cambio.

La foto de las dos figuras más importantes del PRO, excluyendo a Macri, compartiendo la tarde con Carrió, con el bucólico paisaje campestre de fondo, fue interpretado como una provocación al expresidente.

Mientras tanto, los radicales quieren aprovechar la agitación para ver si consiguen algo del protagonismo que siempre les negó Macri.

En coincidencia con Carrió, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo que el expresidente “cumplió un ciclo” y criticó sus últimas apariciones públicas: “Creo que quiere seguir ocupando la centralidad. Hoy no le hace bien al PRO y tampoco a la coalición”.

Con el objetivo de bajarle las acciones a Macri, incluso se permitió criticar su gestión como presidente: “Hay que admitir que hay cosas que en materia económica no se hicieron bien. Eso defraudó a un conjunto de la sociedad, fundamentalmente por las medidas que terminaron golpeando a la clase media”, agregó.

El dólar dio respiro

Ya sea por necesidad de las empresas de contar con pesos para afrontar el pago de salarios y demás obligaciones o por mero cálculo de especuladores que entendieron el blue había llegado a su pico, durante la semana aumentó la oferta privada de dólares, que hasta entonces era casi inexistente, y el dólar no oficial bajó en todas sus variantes.

También ayudó el cepo endurecido que provocó octubre una baja de 16 por ciento en la cantidad de personas que accedieron a comprar el “dólar solidario”.

Con todo, el dólar blue que había llegado a 195 pesos la semana pasad, se desinfló durante cinco ruedas consecutivas y que terminó el mes a $169, 26 pesos debajo del pico. La disminución del blue permitió reducir al 115,7% la brecha cambiaria con el tipo de cambio mayorista.

Los dólares que se negocian en la plaza bursátil también se hundieron. La semana anterior el CCL había llegado a tocar los $181, pero este viernes terminó a $147,70. El Mep/Bolsa, lo acompañó en su descenso y cerró a $143,23.

La semana próxima abre una incógnita respecto a lo que ocurrirá con la divisas ya que a inicios de mes se registran los mayores niveles de compra de dólares.

RC-EP