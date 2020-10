Zona Aduanera Especial: Para Alejandro Haene “ahora hay que ser cautos, no emitir opinión y esperar que salga de Senadores”

El presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene, se mostró este jueves (29/10) decepcionado con los cambios introducidos por la Cámara de Diputados en la redacción del artículo 124 del proyecto de Presupuesto nacional 2021 que preveía una Zona Aduanera Especial para la provincia de Misiones y sostuvo que hay que esperar el tratamiento en Senadores y que no haya más modificaciones porque deberá volver a diputados, destacando además que aún si se aprueba sin cambios, hay que esperar la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

Alejandro Haene – Radio República

Recordó Haene que primero tiene que pasar por Senadores y “recién ahí cuando la norma sea ley hay que sentarse a intentar que se aplique la norma de la manera más beneficiosa para toda la provincia de Misiones, pero con los elementos a mano y más ahora con un aditamento extra que está en manos del Poder Ejecutivo Nacional”.

“Antes iba a ser en manos de una Corporación Para el Desarrollo del Polo Estratégico de Misiones, conformado por Nación, la provincia de Misiones con la participación activa del sector privado, ahora cambia todo, para mí es como que hay que barajar y dar de vuelta porque creo que como salió la norma se presta para que muchas provincias empiecen a pedir”, explicó el dirigente empresarial en diálogo con Radio República.

Reiteró lo que ya venía diciendo en los días previos sobre que la provincia de Misiones tenía que tener un tratamiento diferencial “por las mil razones que ya conocemos, que hemos dicho a lo largo de décadas, pero bueno termino saliendo así y así hay que tomarla y esperemos que Senadores lo termine aprobando porque si hay cambios debe volver a la Cámara de origen”.

El presidente de la CEM destacó que Misiones es una sola y está compuesta por 77 municipios, “entonces la norma que se vaya a implementar tiene que ser uniforme, por ejemplo el IVA al 10% a todos los productos, bienes, materias primas, lo que sea, porque ahí no hay para tal empresa si para tal no, para tal sector. Creo que lo que hay que buscar es el bien común para que no haya dimes y diretes, la norma debe ser pareja para todos, el beneficio que se obtenga tiene que ser transversal a todas las actividades sin excepción”.

Consideró que “hay mucha tela para cortar y muy específica, tiene que haber un estudio medular para pedir algo que nos satisfaga a todos” y analizó por qué el IVA al 10%, porque Paraguay lo tiene al 10% “porque si uno se fija donde se fue la mayor parte del dinero de los misioneros creo que largamente el país beneficiado fue Paraguay, a Brasil se va a vacacionar mayoritariamente, en los casos de San Javier, Panambí, Iguazu la margen del río Uruguay, pero la plata grande se fue básicamente a Encarnación”.

Más adelante dijo que “ahora prefiero ser cauto, no emitir opinión, esperar y que salga así porque si otra vez hay cambios no se sabe los cambios que se pueden introducir, si fueran para mejor, pero ahí es sabido que los senadores representan a los gobiernos provinciales y hemos visto de tanto (Jorge) Capitanich como a (Gildo) Insfrán -gobernadores de Chaco y Formosa-de alguna manera terciaron en este tema y terminó saliendo lo que salió, por eso yo diría no hacer olas”

También se refirió a la reglamentación recordando que de acuerdo a lo aprobado este jueves por Después intervienen los ministerios del Interior y Economía, preguntándose cuál va a ser el organismo de aplicación destacando que “por eso me parece importante la conformación de la corporación” finalizando con una frase que lo resume todo, “lo que hasta ayer era lo que pensábamos que podría ser hoy a la mañana cambio”.

