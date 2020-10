Juan Grabois: “Hemos sufrido una derrota; vamos a acatar el fallo hoy mismo y nos retiramos a las 19”

Juan Grabois, apoderado de Dolores Etchevehere en el conflicto familiar por el predio de la estancia Casa Nueva en Entre Ríos, habló luego de que la Justicia fallara a favor de la familia dueña del campo y ordenara el desalojo de la usurpación por parte de los integrantes del Proyecto Artigas.

“No vamos a negarlo, hemos sufrimos una derrota. Una derrota que nos duele y nos entristece. Nos duele por Dolores, victima emblemática de violencia de genero intrafamiliar e institucional”, afirmó.

Y agregó: “Dolores, heredera de una fortuna inconmensurable, hoy esta prácticamente en la indigencia. Nunca recibió el dinero que figura en los papeles fraguados por los Etchevehere y su tropa de abogados extorsionadores vinculados al narco”.

El campo de la familia Etchevhere será desalojado en las próximas horas (Franco Fafasuli)

Además, adelantó que acatarán el fallo de la justicia entrerriana y se irán de la estancia por sus propios medios a las 19 de esta tarde. “La jueza falló a su favor ordenando la inmediata restitución del campo. Nuestro equipo jurídico apeló y estamos a la espera de la resolución”, explicó. Sin embargo, que la decisión es retirarse del establecimiento y “continuar la batalla en Tribunales”.

“Le aconsejamos a Dolores que haga lo mismo en forma temporal, pero ella no está dispuesta. No quiere dejarse humillar. La comprendemos. No la vamos a dejar. Un pequeño grupo de mujeres se quedará con ella”, indicó el dirigente social.

Grabois catalogó a los hermanos Etchevehere como “corruptos” en reiteradas oportunidades y dijo que la decisión judicial les dolió porque “el pueblo pobre esperaba que una vez la tortilla se de vuelta y los poderosos vean un límite institucional a sus privilegios ilegítimos”.

Grabois aseguró que en la tarde de este jueves dejarán la estancia familiar (Franco Fafasuli)

“Comenzamos el proyecto artigas denunciando un pacto de poder transversal a todas las fuerzas políticas y a la corporación judicial. En todo momento usamos las vías institucionales y nos ajustamos a derecho. Aún a sabiendas que la Justicia no es neutral”, sostuvo Grabois en una carta que leyó y subió a sus redes sociales.

El líder de la CTEP dijo que “la ruralidad rica estableció un piquete paquete que tuvo el apoyo presencial de dirigentes de la alianza Cambiemos” y aseguró que “el clan Etchevhere dio una clase magistral de poder imponiéndose a un Estado pusilánime que nunca se les anima a las elite, pero que no duda en reprimir a los pobres”. En ese sentido, advirtió que “no fue casualidad que hoy se haya realizado de manera intempestiva un desalojo violento sobre las tierras de Guernica”.

En otro tramo de la carta, sostuvo que “la usurpación nunca existió» y acusó al ex presidente de la Rural y ex ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, de delitos de “complicidad con la criminalidad, extorsión, violencia económica, evasión fiscal, apropiación de tierras y crímenes ambientales”.

El conflicto en el campo ubicado en Entre Ríos ya lleva más de 15 días (Franco Fafasuli)

“La decisión judicial no está firme. Quedan instancias de apelación. Retirarnos del campo tiene por objeto mostrare que no somos como ellos. Hemos pedido una batalla, una batalla en la larga lucha por la justicia social”, sostuvo. En esa línea, siguió: “Nuestra vida está consagrada a la causa del pueblo pobre y trabajador. A que los derechos sagrados de tierra, techo y trabajo se cumplan”.

Grabois dijo que luchan “con la Constitución en la mano y la fuerza de los movimientos populares”, mientras que los hermanos Etchevehere lo hacen “con la prepotencia del poder y su inmensa capacidad de corromper las instituciones democráticas”. “Es una lucha desigual, pero estamos convencidos que tarde o temprano vamos a triunfar”, señaló.

Fuente: Infobae

DL-CP