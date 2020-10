Ocho camiones con carga de soja continúan retenidos en el ingreso a Misiones 

Los ocho camiones que transportan soja hacia San Vicente continúan retenidos en el Arco en Posadas. La mercadería retenida tiene como lugar de origen Corrientes, Chaco, Córdoba y Entre Ríos.

En total, son ocho vehículos que se encuentran secuestrados y su mercadería retenida en El Arco, en Posadas. Llegaron desde distintos puntos del país y tenían como destino final San Vicente. La semana pasada se secuestraron 10 camiones en esa localidad por transportar soja ilegalmente.

Según pudo averiguar Misiones Online, son 25 los vehículos que fueron secuestrados que transportaban Soja hacía la capital Nacional de la Madera.



Además, Rodrigo Vivar, titular de la Agencia Tributaria Misiones (ATM ex Dirección de Rentas) comentó que «en el último tiempo se registraron varios casos de cargamentos de soja que presentaban irregularidades con respecto a la documentación pertinente y la cantidad de granos transportados«.

Los responsables de algunos de estos cargamentos secuestrados no tenían una forma de acreditar la capacidad económica suficiente como para justificar la tenencia o adquisición de la carga, como puede ser una factura. En estos casos se presume que estas situaciones no reflejan la realidad económica de la transacción. En otros casos, la cantidad de soja que ingresa a la provincia no corresponde con el consumo que hay, y se intenta ingresar mucho más de lo debido.

Días atrás, el propio Vivar indicó que hay sospechas fundamentadas que indican que la soja ingresada a Misiones podría tener como destino el contrabando a Brasil, más que nada tomando en cuenta que la cantidad de soja que ingresa es muy superior a la demanda que pudiera registrar Misiones de esa oleaginosa, que además también es producida en la provincia.

