“Ya no va más sacar un pez enorme y decir ‘soy un fenómeno’, el buen pescador respeta la veda”, sostuvo Ramón Sorondo, presidente del FeMiPyL

En los últimos días surgieron fotos y videos de transeúntes que posaban con piezas enormes de pescados que son sacados en los ríos que rodean la provincia de Misiones, en plena veda. En ese sentido, desde la Federación Misionera de Pesca y Lanzamiento (FeMiPyL) repudian e instan a la población a respetar el periodo de prohibición de pesca.

Desde el ministerio de Ecología y mediante la Resolución 395/2020 emitida el 2 de octubre, se dispuso la veda total para la pesca, tanto deportiva como comercial, de los ríos Paraná e Iguazú y todos sus afluentes.

Es decir, la veda pesquera rige desde el 5 de octubre hasta las 24 horas del 21 de diciembre. La intención es permitir que ocurra su ciclo de reproducción y subsistencia en ciertos peces, teniendo en cuenta que los peces tienen un periodo determinado de reproducción, estos, al igual que muchos otros animales, necesitan que las condiciones ambientales y fisiológicas estén en el punto óptimo para dejar descendencia y asegurar la sobrevivencia, lo que generalmente ocurre cada año.

Por eso, las fotos y videos que circularon en los últimos días generó malestar en los amantes de la pesca y principalmente en los defensores de los recursos naturales que existen en Misiones.

Leé también:Si hay foto, hay video: el manguruyú de 44 kilos pescado frente a Candelaria no fue devuelto al río

Según contó Ramón Sorondo, presidente de FeMiPyL la principal preocupación surge con los brasileros, quienes depredan el río y utilizan a los peces para hacer harina. De igual manera, también trabajan arduamente con la Federación de Paraguay para instar a los paraguayos a respetar el periodo de veda pesquera.

Sorondó aseguró que, los brasileros siembran de redes el río, no cuidan las especies, tiran en la costa las especies pequeñas y también dejan basura de diferente tipo.

“Los brasileros no respetan la frontera, para ellos es dos o tres remadas y ya está. Ni la prefectura pueden con los brasileros, hay muchas fotos y videos, pero muchas veces ni se viralizan”, añadió Sorondo.

Cada especie tiene tiempos de desarrollo diferentes y el desove también se da en cantidades diferentes, por lo que es absolutamente necesario respetar el periodo de pausa en la pesca, para que el ciclo pueda cumplirse en la reproducción.

Pescaron un surubí de 70 kilos, lo marcaron y devolvieron al río Paraná

Según Sorondo, la veda pesquera es importante ya que, la implementación por parte de las autoridades y su acatamiento por parte de pescadores, comerciantes y consumidores, trae múltiples beneficios para cada uno de ellos, así como para el ecosistema y el mismo recurso.

Al ser consultado al respecto del manguruyú de 44 kilos pescado frente a Candelaria y que no fue devuelto al río mencionó “los peces grandes hay que cuidarlos. Este tipo de animales hay que cuidarlos como patrimonio del río, son los que están poblando las aguas”, dijo. Y añadió “aparte no sirve para comer, una pez de ese tamaño es pura grasa y no es rico, pero el hecho de la caza furtiva y de mantener récord todavía no generó conciencia suficiente del pobre animal”, dijo.

Seguidamente contó “sacando ese animal del río están sacando la fuente de cultivo de nuestros ríos. La gente debe entender que no sirve más la jerga del-”yo saque el pescado más grande, yo tengo el record”- hay que cuidar lo que tenemos en nuestra agua dulce”, insistió Sorondo.

En el video que se volvió viral, la mujer que relata el hecho menciona que es el segundo manguruyú y que anteriormente, los pescadores ya habían capturado días atrás dos ejemplares, pero de unos 25 kilos. Allí nace el repudio de los verdaderos amantes de la pesca.

“No hay que ser egoísta, debemos cuidar la reserva de nuestros ríos y solamente respetando la veda pesquera podremos dejar una herencia de peces, pero si seguimos así, seremos el eslabón perdido donde se rompe la cadena de cuidado”, señaló el presidente Sorondo.

“Ya no va más la pesca furtiva y decir “soy un fenomeno”, el buen pescador es aquel que respeta la veda”, concluyó diciendo Ramón Sorondo, presidente FeMiPyL

AR-EP