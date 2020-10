En medio de un escándalo dirigencial, el Barcelona de Messi visita a la Juventus sin Ronaldo por Champions League: hora, TV y formaciones

La Champions League para Messi se pone en marcha. Juventus y Barcelona, dos de los grandes equipos europeos, se citan este miércoles en Turín, en un partido muy esperado por un enfrentamiento que finalmente no sucederá, después de que Cristiano Ronaldo diera positivo por coronavirus y un nuevo test confirmara que aun sigue teniéndolo.

El conjunto culé, que recientemente se quedó sin presidente tras su renuncia, se presentará en Turín ante un equipo que no podrá contar con su máxima figura por coronavirus.

Habrá que esperar para ver el primer reencuentro entre el argentino Lionel Messi y Cristiano, pues CR7, quien se sometió este martes a un test PCR, continúa asintomático, pero positivo, según adelantaron los medios portugueses.

Desde la Juventus, además, no llegaron comunicaciones oficiales sobre el luso pues el club solo las publica cuando hay cambios en las condiciones de sus futbolistas.

El Barcelona, que debutó en la competición con un 5-1 ante el Ferencvaros húngaro, llegará al duelo en medio de un escándalo institucional que derivó en la renuncia de su presidente Josep Maria Bartomeu, junto a su directiva.

Messi quiere ser protagonista en la Champions League

En cuanto a lo futbolístico, arrastra muchas dudas en el campeonato local, donde lleva tres partidos sin ganar, un empate ante el Sevilla y dos derrotas (Getafe y Real Madrid). Frente a los merengues, el equipo tuvo momentos de buen fútbol, pero todo se vino abajo por un penal que ejecutó Sergio Ramos cuando estaban 1-1.

Para el partido en Turín, Koeman deberá decidir si sigue apostando por los jóvenes o darle otra vuelta a la alineación. En todo caso, el holandés tendrá que formar un eje defensivo inédito, debido a la baja por sanción de Gerard Piqué, uno de los jugadores indiscutibles en el once titular.

Su puesto será ocupado por el uruguayo Ronald Araújo. El joven central de Rivera (1999) tendrá una de las grandes oportunidades para reivindicarse y en una de las plazas más importantes de la Europa futbolística.

No parece que vaya a cambiar sus planes en Turín. En la parte delantera, la duda es si Pedri, ahora que Coutinho está lesionado, mantiene la continuidad en el once; o Koeman se decanta por otro futbolista. También queda por determinar si Griezmann vuelve al once inicial.

El técnico Andrea Pirlo, en tanto, debe gestionar una delicada situación defensiva, pues tiene las bajas seguras del holandés Matthijs De Ligtl, el brasileño Álex Sandro y Giorgio Chiellini, y la seria duda de Leonardo Bonucci, todos lesionados.

En el centro del campo regresará el uruguayo Rodrigo Bentancur, quien descansó ante el Verona, junto al brasileño Arthur Melo, ex del Barcelona, o al francés Adrien Rabiot, con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, Federico Chiesa y el sueco Dejan Kulusevski que se juegan dos plazas por las bandas.

En principio, el español Álvaro Morata, que ya marcó tres goles en esta campaña, entre ellos dos al Dinamo Kiev en la Copa de Europa, será titular junto al argentino Paulo Dybala, ante la baja de Cristiano.

