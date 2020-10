El titular de la Agencia Tributaria advirtió que en los ingresos a Misiones se detectan cada vez más camiones de soja con irregularidades

Camioneros demorados en puestos de control de los accesos a Misiones comenzaron a protestar y amenazan con cortar la ruta, de hecho ya lo hicieron durante un breve lapso en San José. Se trata de transportistas que intentan ingresar a Misiones con cargas de soja. El titular de la Agencia Tributaria Misiones (ATM ex Dirección de Rentas), Rodrigo Vivar, explicó que los camiones fueron demorados porque intentaron ingresar con documentación insuficiente o irregular. En los últimos meses aumentaron en las costas misioneras, los decomisos de soja próxima a ser contrabandeada a Brasil.

Rodrigo Vivar, director de ATM, explicó que estos controles se hacen con el objetivo de proteger al misionero y de que todos abonen los impuestos correspondientes en este tipo de transacciones. Además, en el último tiempo se registraron varios casos de cargamentos de soja que presentaban irregularidades con respecto a la documentación pertinente y la cantidad de granos transportados.

“Hemos detectado cargamentos con soja ingresados a Misiones con irregularidades. Por ejemplo, algunos que no estaban inscriptos en Misiones y no tributan como corresponde, además de otras irregularidades que han permitido o que sustentan el secuestro preventivo de la carga, es decir, se presentaban presuntas maniobras de evasión impositiva” agregó Vivar.

Los responsables de algunos de estos cargamentos secuestrados no tenían una forma de acreditar la capacidad económica suficiente como para justificar la tenencia o adquisición de la carga, como puede ser una factura. En estos casos se presume que estas situaciones no reflejan la realidad económica de la transacción. En otros casos, la cantidad de soja que ingresa a la provincia no corresponde con el consumo que hay, y se intenta ingresar mucho más de lo debido.

“Con respecto a las manifestaciones de ayer. Nosotros en las actuaciones que hemos realizado el miércoles pasado hemos dado la posibilidad de defensa y de descargo a estos contribuyentes. Pero estos no presentaron su descargo de forma escrita, pero sí van a protestar allá cortando la ruta”, expresó el director.

¿Soja de contrabando?

El incremento de los procedimiento de la ATM que involucran a cargas de soja que intentan ingresar a Misiones coincide con un aumento sustancial en los procedimientos de la Prefectura Naval Argentina en las costas del Alto Uruguay por casos de contrabando de soja con destino a Brasil.

El contrabando de soja al vecino país se convirtió en una alternativa ilegal extraordinariamente rentable a causa de la brecha cambiaria. Mientras un exportador «legal» cobra dólar oficial menos retenciones, un contrabandista cobra en reales físicos, que luego puede convertir a dólares y comercializarlos en el mercado paralelo a casi el triple del valor que cobra el exportador por cada dólar.

Al respecto, Vivar indicó que hay sospechas fundamentadas que indican que la soja ingresada a Misiones podría tener como destino el contrabando a Brasil, más que nada tomando en cuenta que la cantidad de soja que ingresa es muy superior a la demanda que pudiera registrar Misiones de esa oleaginosa, que además también es producida en la provincia.

Advirtió sin embargo que el contrabando «es un delito federal, nosotros cumplimos en informar a las autoridades competentes y les corresponderá a ellos llevar adelante una causa».

