Camioneros bloquearon el acceso a Misiones en el puesto de control de Centinela ante medidas impuestas para evitar el contrabando de soja a Brasil

Recientemente se registraron bloqueos efectuados por camioneros en el puesto de control de Centinela como parte de una serie de protestas por los controles que se realizan por parte de la Agencia Tributaria Misiones o ATM (ex Rentas). Los camioneros argumentan que es mucho el tiempo que pierden en estos controles, además del tiempo que esperan en el sol y los retrasos que esto ocasiona.

Rodrigo Vivar – Red Ciudadano

Al respecto, Rodrigo Vivar, director de ATM, explicó que estos controles se hacen con el objetivo de proteger al misionero y de que todos abonen los impuestos correspondientes en este tipo de transacciones. Además, en el último tiempo se registraron varios casos de cargamentos de soja que presentaban irregularidades con respecto a la documentación pertinente y la cantidad de granos transportados.

“Hemos detectado cargamentos con soja ingresados a Misiones con irregularidades. Por ejemplo, algunos que no estaban inscriptos en Misiones y no tributan como corresponde, además de otras irregularidades que han permitido o que sustentan el secuestro preventivo de la carga, es decir, se presentaban presuntas maniobras de evasión impositiva” agregó Vivar.

Algunos de estos cargamentos secuestrados, no tenían una forma de acreditar la capacidad económica suficiente como para justificar la tenencia o adquisición de la carga, como puede ser una factura. En estos casos se presume que estas situaciones no reflejan la realidad económica de la transacción. En otros casos, la cantidad de soja que ingresa a la provincia no corresponde con el consumo que hay, y se intenta ingresar mucho más de lo debido.

“Con respecto a la protesta, a las manifestaciones de ayer. Nosotros en las actuaciones que hemos realizado el miércoles pasado hemos dado la posibilidad de defensa y de descargo a estos contribuyentes. Pero estos no presentaron su descargo de forma escrita, pero si van a protestar allá cortando la ruta” expresó el director.

ZF-A