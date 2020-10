Las piletas y los balnearios de Posadas aún no tienen fecha de habilitación

Isaac Villalba, a cargo de la Dirección de Deportes Náuticos, Costanera y Balnearios de Posadas, se refirió a la inminente habilitación de las playas de El Brete y Miguel Lanús de cara a la temporada estival. Pese a que desde Nación aún no llegan mayores informaciones sobre los protocolos a seguir, detalló algunas medidas de seguridad que tendrán en cuenta.

El responsable de la Dirección de Deportes Náuticos, Balnearios y Costanera de la Capital provincial, Isaac Villalba, dialogó con Misiones Online respecto a la habilitación de los balnearios, aclaró algunas cuestiones respecto a los protocolos de seguridad de los guardavidas por el Covid-19 e informó que por el momento se encuentran realizando tareas de mantenimiento.

“Todavía estamos esperando los lineamientos a nivel nacional y después cada municipio tendrá que evaluarlos. Actualmente, desde nuestro lugar, estamos desarrollando las tareas de mantenimiento y seguimos con la incertidumbre de cómo se vivirá esta temporada de verano acá”, manifestó.

Sostuvo que el distanciamiento social “va a ser una de las bases” de las medidas a implementar, lo que a su vez dependerá también de la capacidad con la que cuente cada balneario. Por lo pronto, entonces, no hay fecha para la apertura de los balnearios en Posadas ni tampoco en las piletas.



“Estamos trabajando con todo lo que sea acondicionamiento en general: refulado de arena, distribución de cestos de basura, determinar lugares de acceso para personas y ambulancias”, indicó. Consultado sobre si tomarán la temperatura al ingreso, anticipó que aunque siguen esperando los protocolos, es algo en lo que ya pensaron implementar.

Entre otras de las tareas que mientras tanto desarrollan desde el espacio están los controles del agua, los cuales se realizan con agentes del área de Salud, así como también el control de la luminaria.

¿Cómo trabajarán los guardavidas en los balnearios de Posadas?

Villalba explicó que, una vez habilitada la actividad en los balnearios, los guardavidas que se desempeñen tanto en la playa de El Brete como en Miguel Lanús deberán tener especial cuidado al tratar con las personas, respetando lo más posible el contacto social sin la protección correspondiente.

“En el protocolo aprobado para los guardavidas detallan la utilización de elementos para que, en caso de necesitar rescatar a alguien, esa persona tome contacto directo con el elemento y no con el guardavida. Ya en lo que respecta a la atención fuera del agua, como realizar maniobras de RCP, trabajarán en conjunto con la gente de Salud”, precisó.

Detallando algunos de los aspectos de estos lineamientos en particular, anticipó que recomendaron además asistir a las personas por la espalda y no de frente: “Básicamente la actuación de los guardavidas será siempre manteniendo la distancia y con elementos de seguridad, pero cuando esto no se pueda deberán atenderlos por la espalda”.

Para brindar seguridad en los balnearios de Posadas, aseguran que limpiarán las zonas profundas

Consultado sobre la supuesta aparición de palometas en las aguas de los balnearios, señaló que debido a que el ingreso aún está limitado no han registrado la presencia de estos peces. “Estamos trabajando en la limpieza del fondo para que en el momento en que se habilite la zona de aguas, la gente puesta estar segura”, aseguró.

Una mujer había sido mordida por una palometa en El Brete tiempo atrás.

AV-EP