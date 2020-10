La serie LGBT+ misionera “Todo Lo Que Me Gusta” fue comprada en Francia y EE.UU: “Ya hay una segunda temporada”

“Todo Lo Que Me Gusta”, una creación del misionero Sergio Acosta, se estrenó en octubre de 2019 por la pantalla de Canal 12. La comedia dramática ahora llegará a la pantalla de una plataforma francesa y otra estadounidense, a poco más de un año desde su flamante presentación. Además de esta sorpresa, anticipan una segunda temporada y nuevos contratos en puerta.

La productoras argentinas Glowstar Media, SA Cine y la distribuidora británica Videoplugger anunciaron que la serie de comedia dramática LGBT+, «Todo Lo Que Me Gusta» (Everything I Like) ha sido adquirida en un acuerdo con Optimale y será publicada en QueerScreen, una plataforma de video bajo demanda por suscripción.

Sergio Acosta.

En diálogo con Misiones Online, el productor, guionista y creador de esta propuesta, Sergio Acosta, manifestó que una de las “decisiones más inteligentes” que tomó luego del estreno de la serie fue establecer alianza con un agente de ventas (Glowstar Media), lo que posibilitó la apertura al mundo de este gran proyecto.

Con la dirección de Guillermo Rovira, TLQMG tiene previsto llegar a Francia mediante la transmisión en QueerScreen y a Estados Unidos a través de Dekkoo. “Empezamos a segmentarnos y de ahí surge la idea de vendernos hacia afuera, con plataformas que quizá son un poco más chicas pero que son exclusivas”, manifestó al respecto.

Milton Rosés y Esteban Masturini, protagonistas.

Según expresó, ahora la serie adquirió más valor y por ello se cotiza más, y al generar interés el objetivo se basa en potenciar sus ventas. “Hay ofertas de plataformas interesadas, como Amazon por ejemplo, pero el tema es que a veces las condiciones no son las mejores”, afirmó.

Consultado sobre cuándo los argentinos, y principalmente los misioneros, podremos disfrutar de TLQMG en Netflix, enfatizó en que el asunto dependerá también de si la oferta se ajusta o no a sus normativas. “En Glowstar buscan el mejor negocio para todos: sus intereses también son los míos”, acotó.

Confirmado: ¡habrá segunda temporada de Todo Lo Que Me Gusta!

Acosta le informó a este medio digital que efectivamente la flamante serie tendrá una segunda temporada, aunque no especificó en qué etapa se encuentra el proyecto. En ese sentido se refirió a los altos costos que requiere la puesta en marcha de la producción y se mostró agradecido por el apoyo recibido desde el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim) y el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

No obstante, sostuvo que “re hay una segunda temporada, pero dependerá también del éxito que tenga en las plataformas”. Independientemente de la ayuda que obtuvo al comienzo para darle forma a la propuesta, en el caso de querer continuar desarrollando el trabajo, los gastos ya correrán por cuenta del sector privado.

“Esto fue una sorpresa grande porque yo siempre apuntaba al público argentino y jamás imaginé que iba a llegar a países de habla francesa, Estados Unidos y el Reino Unido. Directamente no estaba dentro de mi imaginario y no veía la posibilidad de eso. Es muy importante que una serie latina alcance estos mercados”, consideró.

Enfatizó en la importancia de que la temática, LGBT+ en este caso, rompa con las estructuras e incluso se posicione pese a las diferencias en el idioma. “Esto es la concreción de las políticas públicas en Misiones. Que exista un instituto de cine que apoye y fomente la serie denota la presencia del Estado porque es una actividad cara”, destacó.

• Lea también: “Todo lo que me gusta”, la serie misionera LGBT que rompe estructuras y derriba prejuicios

Todo Lo Que Me Gusta: “Es el momento para hablar de diversidad, tolerancia y aceptación”

La tira con enfoque LGBT+ se estrenó a mediados de octubre de 2019 y generó excelente aceptación, mayormente por parte del público joven. Luego de casi cuatro años de intenso trabajo, la producción regional abre caminos.

Sergio Acosta, el creador y guionista de esta producción misionera, aseguró que se siente orgulloso de haber concretado dicho proyecto. “Nos gusta mucho, estoy orgulloso de lo que hicimos. Es un producto de alta calidad técnica y narrativa. Vino en un momento justo para hablar de diversidad, tolerancia y aceptación”, manifestó.

Acosta en la presentación de la serie en el Parque del Conocimiento de Posadas.

TLQMG es la primera producción audiovisual local que pretende derribar los prejuicios impuestos dentro de una sociedad machista y patriarcal. En ese aspecto, Acosta planteó que estamos viviendo un momento propicio para que la gente entienda de qué se trata la deconstrucción.

Hablando en plural, destacó en varias oportunidades que se trata de un sueño cumplido gracias a la dedicación de muchas personas y no solamente de un esfuerzo propio. “La idea viene a retratar un universo nuevo para muchos. Le permite al espectador sentir empatía e identificarse porque lleva tiempo empoderarse y acompañar los procesos”, indicó.

¿De qué se trata Todo lo que me gusta?

Los actores Milton Rosés, Esteban Masturini y César Bordón.

TLQMG cuenta la historia de Daniel, un muchacho que sale por primera vez de la casa de sus padres e intenta, a duras penas, independizarse. En ese momento atraviesa una ruptura amorosa con quien fuera su novia y luego, en el trabajo, conoce a un nuevo integrante: Javier.

Con Javier comienzan a llevarse muy bien y, para sorpresa de Daniel, todo desencadena en más que solo una amistad. A partir de allí, en medio de una crisis, se pone en busca de qué es lo que le gusta realmente.

La serie, de la productora SA Cine, contó con el apoyo del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y también del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), además de aportes y recursos de Productora De La Tierra.

AV-EP