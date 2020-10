Un misionero varado en París desde marzo vende chipas para poder regresar a Argentina

Hace dos años Maximiliano Barrientos decidió viajar al viejo continente para trabajar de cineasta y producir películas pero la pandemia de coronavirus lo afecto por completo. Tuvo que vender la mayoría de sus partencias para poder pagar sus gastos y encontró en sus raíces misioneras que vender chipa a los franceses era un buen negocio.

“Estaba produciendo una serie sobre San Martin y Juan Manuel de Rosas en Inglaterra cuando paso esto y ya no pude trabajar. Así que escribí un libro con el celular que se llama “Aykan: Las leyendas sin fin” y lo publique en Amazon. Gracias a la venta de este libro pude salir de Inglaterra y llegar a Paris”, relató Max Barrientos, en declaraciones a Canal 4.

Una vez en París busco una alternativa para sustentarse económicamente ya que sus proyectos audiovisuales se pararon por completo. “Un día compre todo lo que necesitaba para hacer chipa y me fui a la Torre Eiffel”, relató.

Como a muchos argentinos que se encontraban en el exterior la cuarentena por coronavirus perjudico los planes profesionales que tenía en mente y no poder regresar a Argentina lo obligó a buscar una solución para poder subsistir. “Es un emprendimiento que lo conozco porque cuando vivía en Misiones lo hacía desde chico y hoy con 28 años me encuentro vendido chipa otra vez pero París”, comentó.

La chipa es una comida nueva y exótica para los franceses que se animan a probarla, pero sus consumidores más fieles son los paraguayos y argentinos. “Es una sorpresa y es grato porque la gente que me compra son personas de Argentina y Paraguay que se sorprende que haya chipa acá”.

Maximiliano es cineasta, guionista y productor televisivo que trabajo con referentes internacionales como Guillermo del Toro, Tarantino y grandes productoras como Century Fox. “Mantengo el sueño de volver a ser un cineasta, esta pandemia mi tiro al piso y me tiene pisando la cabeza. Pero sigo trabajando con películas, de día vendo chipas y de noche escribo guiones”, expresó.

La industria audiovisual fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia de Covid-19, que de a poco comienza a renacer luego de meses de inactividad. Los proyectos que tenia Maximiliano están en pausa y regresar a Argentina todavía no es una opción. “En Inglaterra la libra es muy alta y quedarte muchos meses sin un salario se vuelve difícil por eso empecé a vender chipas en la Torre Eiffel”, expresó.

Su estadía en Europa está llegando a la recta final porque el 5 noviembre su Visa de Turista se vence y desde la embajada de Argentina no supieron darle una solución. “Hable con la embajada y me dijo que hay vuelos pero no tengo plata para pagarlo y no me pueden ayudar. Si me acerco a una comisaria francesa me van a deportar y no quiero permanecer de forma ilegal porque pierdo todo”, relató Maximiliano.

“Estoy en un país que no es mi país, no tengo derecho a nada y no puedo trabajar legalmente por eso me estoy sosteniendo vendiendo chipas para pagar un abogado de migración y ver que hago. A veces no duermo porque tengo mucho miedo y hasta pensé cuantas chipas tengo que vender para pagarme un pasaje a Argentina”, expresó.

“Hagan lo que sea para sobrevivir porque la vida parece que te va a quitar los sueños y te tira al piso pero no queda otra que hacer lo que sabes o mejor sabes hacer”, concluyó Maximiliano esperanzo de retomar sus proyectos cinematográficos en Europa.

